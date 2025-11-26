Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, di chuyển 20-25 km/h

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, tối 25-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Vào lúc 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

anh-man-hinh-2025-11-25-luc-214558.png
Vị trí tâm bão vào lúc 19 giờ ngày 25-11.

Dự báo từ tối nay (26-11), bão sẽ di chuyển vào Biển Đông với sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm đến cấp 11, giật cấp 13 nhưng với tốc độ chậm 5-10 km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Bắc với cường độ ít thay đổi, sau suy yếu dần.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

