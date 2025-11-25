Áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ 20-25 km/h, sáng mai (26-11) sẽ đi vào biển Đông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo, khoảng 7 giờ ngày 26-11, áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10.

7 giờ ngày 27-11, bão tiếp tục mạnh thêm, gió cấp 9-10, giật cấp 12. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng chiều ngày 26 đến 28-11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.