Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 176/BCH-PCTT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo đó, để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

gia-lai-chu-dong-ung-pho-voi-gio-manh-tren-bien.jpg
Từ đêm 1-1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m. Ảnh: M.T

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và tối nay (1-1), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3 m.

Cùng với đó, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m; khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5 m.

Từ đêm 1-1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 2 đến 3-1, ở khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo lũ hạ lưu sông Kôn

Cảnh báo lũ hạ lưu sông Kôn

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, mực nước hạ lưu sông Kôn (tại trạm Thạnh Hòa) dao động và đang lên. Mực nước lúc 3 giờ ngày 4-12 là 5.95 m ở mức xấp xỉ báo động 1.

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

Cảnh báo thiên tai

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

null