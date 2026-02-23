Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho một số khu vực trong tỉnh.

Phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Khươl, Mang Yang, Kon Gang, Kdang, Đak Sơmei, Krong. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hình ảnh ra đa tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Ia Ly, Chư Păh, Ia Băng, Hội Phú, Biển Hồ, Gào, Kbang, Tơ Tung, Đak Rong, Đak Pơ, Đăk Song, Hội Sơn, Bình Hiệp, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.