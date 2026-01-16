Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

(GLO)- Ngày 16-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 05/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ gần sáng ngày 21-1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 22 đến 23-1, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 23 đến 25-1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ gần sáng ngày 21-1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7. Ảnh: Phương Vi

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và thực hiện Công văn 01/BCĐ- BNNMT ngày 15-1-2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường.