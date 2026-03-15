Gia Lai có một quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị lên đường tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, động viên Thượng úy Võ Nguyễn Đại Cường khi được điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi gặp mặt, đại diện cơ quan chức năng đã công bố quyết định của Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) về việc điều động Thượng úy Võ Nguyễn Đại Cường (Đại đội Công binh 2, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) tham gia Đội Công binh số 5 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Thượng úy Võ Nguyễn Đại Cường tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước và các quy định của Liên hợp quốc; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng úy Võ Nguyễn Đại Cường khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

