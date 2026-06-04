Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991

(GLO)-Tối 3-6, Viện Kiểm sát Quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 cho cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991 được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan trực tiếp đến quân nhân và trách nhiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội.

Viện KSQS Khu vực 52 tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991. Ảnh: ĐVCC

Bằng phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, các báo cáo viên đã phân tích nhiều tình huống cụ thể, liên hệ với một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua nhằm làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, nguyên nhân dẫn đến vi phạm cũng như những hậu quả pháp lý có thể phát sinh.

Nội dung tuyên truyền được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị; góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn công tác, sinh hoạt.

Thông qua hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991 được trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đồng thời củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc tuyên truyền giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991 trang bị thêm kiến thức pháp luật. Ảnh: ĐVCC



Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, xây dựng Trung đoàn 991 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao.