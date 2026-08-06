Sư đoàn 320 diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 động viên lực lượng diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34…Dự tham quan diễn tập có đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi); xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai).

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”, các lực lượng diễn tập đã hiệp đồng chiến đấu theo 4 giai đoạn: Hỏa lực chuẩn bị, mở cửa đánh chiếm đầu cầu; xung phong đánh chiếm mục tiêu; đánh địch co cụm; kết thúc bắn.

Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng vũ khí tấn công tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau khi phát hiện địch trú quân, nhận mệnh lệnh của cấp trên, lãnh đạo Trung đoàn 52 đã lệnh cho Tiểu đoàn 6 triển khai đội hình tấn công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi. Các đơn vị đã quán triệt nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, phối hợp chặt chẽ, các đại đội bộ binh nhanh chóng vượt cửa mở thực hiện tốt mục tiêu 3 nhanh “thu nhanh, vượt nhanh, tản nhanh”.

Sau một thời gian liên tục tiến công, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến đấu, sử dụng hiệu quả các loại hỏa lực có trong biên chế, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Tiểu đoàn dự bị động viên 6 đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch, làm chủ trận địa. Cuộc diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Lực lượng dự bị động viên sử dụng vũ khí có trong biên chế để tiêu diệt địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, Sư đoàn 320 đã chỉ đạo Trung đoàn 52 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) nắm chắc nguồn quân nhân dự bị, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng, chuyên nghiệp quân sự, trình độ, sức khỏe và khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ của từng quân nhân. Tổ chức biên chế Tiểu đoàn 6 đạt 99,3% theo chỉ tiêu được giao.

Tổ chức huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhận nhiệm vụ chiến đấu theo đúng quy định. Đặc biệt, đơn vị đã chú trọng huấn luyện thực hành, tổ chức luyện tập, kiểm tra các nội dung bắn hỏa lực, bắn chiến đấu cấp tiểu đội. Tiến hành đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên 100% cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, khoa mục huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 và địa phương tặng quà chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.