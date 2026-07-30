Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TUẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo giao ước, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan và trải nghiệm môi trường quân đội.

phong-chinh-tri-viettel-ket-nghia-voi-truong-noi-tru-vinh-thanh.jpg
Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng thời, các bên triển khai hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe học đường, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và huy động nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Hằng năm, các đơn vị phấn đấu tổ chức từ 2 đến 3 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, pháp luật, quốc phòng và an ninh; duy trì ít nhất 1 chương trình giao lưu và 1 hoạt động an sinh xã hội.

1785370406711-8829665598985283039-8829665598985283039-9bcffcefd6ee4bdb3e0c1cbfb718bebb.jpg
Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu chương trình kết nghĩa phải được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phối hợp và phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhà trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null