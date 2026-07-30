Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo giao ước, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan và trải nghiệm môi trường quân đội.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng thời, các bên triển khai hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe học đường, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và huy động nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Hằng năm, các đơn vị phấn đấu tổ chức từ 2 đến 3 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, pháp luật, quốc phòng và an ninh; duy trì ít nhất 1 chương trình giao lưu và 1 hoạt động an sinh xã hội.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu chương trình kết nghĩa phải được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phối hợp và phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhà trường.