(GLO)- Ngày 18-8, Lữ đoàn 40 (Quân đoàn 34) đã khai mạc hội thi “Cán bộ trung đội, đại đội, trợ lý trinh sát Tiểu đoàn huấn luyện giỏi” năm 2026.

Tại hội thi, 32 cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc Lữ đoàn 40 sẽ tranh tài ở các nội dung: tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật pháo binh; chuyên ngành binh chủng; bắn pháo trên sa bàn; công tác chính trị; điều lệnh; thể lực; hậu cần, kỹ thuật và kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Lữ đoàn 40 tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2026. Ảnh: N.T

Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý và tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội và trợ lý tiểu đoàn trong đơn vị. Đây cũng là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thông qua hội thi, Lữ đoàn 40 tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ có năng lực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.