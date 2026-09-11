Bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

Ban Tổ chức trao giải cho các Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026. Ảnh: Y Shih

Hội thi diễn ra từ ngày 8-9 đến ngày 10-9, với sự tham gia của 17 Phó Đồn trưởng nghiệp vụ thuộc các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các thí sinh thi 5 nội dung, gồm: Nhận thức lý luận chung; điều lệnh đội ngũ; xử trí các tình huống trong công tác trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm; bắn súng ngắn K54 bài 1, 1b và bơi tự do 3 phút.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trung tá Trần Văn Tụy - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh; giải Nhì cho Trung tá Nguyễn Bắc Nam - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chia; giải Ba cho Thiếu tá Lê Còi - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. Hai giải Khuyến khích được trao cho Thiếu tá Lâm Duy Mơ - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ An và Trung tá Bùi Xuân Chiến - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Hội thi nhằm đánh giá, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ Phó Đồn trưởng nghiệp vụ - những cán bộ trực tiếp chỉ huy, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác trinh sát tại các đơn vị cơ sở trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.