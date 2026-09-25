Đại tá Nguyễn Thế Hùng giữ chức Chính ủy Sư đoàn 31

(GLO)- Ngày 24-9, Sư đoàn 31 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Sư đoàn. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân đoàn 34) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 31.

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Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị bàn giao.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 31. Ảnh: N.Hùng

Trước đó, Đại tá Lê Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 31 đã được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Minh Quang đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Hùng trên cương vị mới nhanh chóng nắm chắc tình hình đơn vị, cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 31 giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất; tập trung nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Sư đoàn 31 ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: N.Hùng

Cùng ngày, Chính ủy Quân đoàn 34 đã kiểm tra toàn diện hoạt động của Sư đoàn 31, tập trung vào tình hình tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật; công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng doanh trại, cảnh quan, môi trường.

Trung tướng Lê Minh Quang (bìa phải) trao đổi với chỉ huy Sư đoàn 31 về công tác xây dựng doanh trại, cảnh quan, môi trường. Ảnh: N.Hùng

Qua kiểm tra, Trung tướng Lê Minh Quang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.