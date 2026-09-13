Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Những trường hợp nào được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ năm 2027?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TVPL, TTO)

(GLO)- Theo quy định hiện hành, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ nếu thuộc các trường hợp luật định. Người dân cần lưu ý 8 trường hợp tạm hoãn và 5 nhóm trường hợp miễn gọi nhập ngũ dưới đây.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân đối với Tổ quốc. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, học tập, công tác và chính sách đối với người có công.

nhung-truong-hop-nao-duoc-tam-hoan-mien-goi-nhap-ngu-nam-2027.jpg
Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: A.T

Theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019), công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi thuộc 1 trong các trường hợp:

1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; hoặc trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra và được UBND cấp xã xác nhận.

3. Là một con của bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61-80%.

4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hoặc hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định.

6. Là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc trình độ cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 1 khóa đào tạo của 1 trình độ đào tạo.

8. Là dân quân thường trực. Đây là trường hợp được bổ sung vào khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Trong khi đó, công dân được miễn gọi nhập ngũ khi thuộc 1 trong các trường hợp sau:

1. Con của liệt sĩ hoặc con của thương binh hạng một.

2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

3. Một con của thương binh hạng hai; 1 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; hoặc 1 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

4. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 24 tháng trở lên.

Theo quy định hiện hành, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đối với tuyển quân năm 2027, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 1-11 đến hết 31-12-2026. Trước khi khám sức khỏe, địa phương tổ chức sơ tuyển theo quy định.

Vì vậy, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chủ động theo dõi thông báo của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ việc đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ khi đủ điều kiện theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null