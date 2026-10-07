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Vì sao Bộ GD&ĐT đề xuất không dạy Giáo dục QP-AN trực tuyến?

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, SGGPO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN). Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không tổ chức dạy học môn học này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép.

Đề xuất này xuất phát từ đặc thù của môn học, trong đó việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt là các kỹ năng quân sự, đóng vai trò quan trọng.

Theo dự thảo, nội dung Giáo dục QP-AN được lồng ghép trong trường Tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học; là môn học chính khóa tại trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

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Bộ GD&ĐT đề xuất không tổ chức dạy học môn Giáo dục QP-AN theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép. Ảnh: Bộ GD&ĐT/TTXVN

Dự thảo yêu cầu việc dạy học phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành; kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng và tác phong. Dạy kỹ năng chuyên môn phải gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể.

Hoạt động giáo dục tại trường, Trung tâm Giáo dục QP-AN được gắn với thực tế tại các đơn vị quân đội, công an, bảo tàng, nhà truyền thống và di tích lịch sử.

Dự thảo quy định đối với cấp Tiểu học và THCS, nội dung Giáo dục QP-AN được lồng ghép thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với THPT, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, việc dạy, học Giáo dục QP-AN được tổ chức theo kế hoạch dạy học, các nội dung thực hành, dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Đối với các trường cao đẳng, đại học và Trung tâm Giáo dục QP-AN, dự thảo quy định việc dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở và sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự, môi trường quân đội, kết hợp với hoạt động ngoại khóa. Lớp thực hành không quá 45 sinh viên; học sinh THPT không bố trí lớp ghép.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp được miễn học hoặc miễn một số nội dung. Trong đó có sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người đã tốt nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở hoặc cử nhân Giáo dục QP-AN; người nước ngoài và một số trường hợp đã hoàn thành nội dung chương trình tương ứng.

Một số đối tượng như người có thương tật, khuyết tật hoặc bệnh mạn tính làm hạn chế chức năng vận động có thể được miễn học và thi thực hành kỹ năng quân sự.

Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia Công an nhân dân cũng thuộc diện này.

Bên cạnh đó, người học có thể được tạm hoãn học trong một số trường hợp như đang học tập ở nước ngoài, bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn hoặc phụ nữ đang mang thai, nghỉ thai sản. Sau thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục sẽ bố trí để người học tiếp tục hoàn thành chương trình.

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học, chứng chỉ Giáo dục QP-AN được cấp khi người học hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu. Đây cũng là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp.

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