Gia Lai đạt kết quả cao tại hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

HỒNG PHÚC
(GLO)- Tham gia hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Đoàn Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, kỷ luật và đạt nhiều thành tích nổi bật, khẳng định chất lượng huấn luyện và bản lĩnh của học sinh trong tỉnh.

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 19-4 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thao quy tụ hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh đến từ 33 tỉnh, thành.

Sau 5 ngày thi đấu với các nội dung thi như hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, kỹ thuật băng bó vết thương, tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày, bắn đạn thật súng tiểu liên AK… các đoàn tham gia được đánh giá cao về tinh thần thi đấu nghiêm túc, kỷ luật và quyết tâm.

Các đoàn tham gia hội thao nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Trước khi tham gia hội thao, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch, tuyển chọn đội tuyển gồm 24 học sinh cùng 6 cán bộ, huấn luyện viên.

Công tác huấn luyện được triển khai trong 24 ngày, chia thành 4 giai đoạn, bám sát điều lệ hội thao; đặc biệt, nội dung bắn đạn thật được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn Gia Lai giành nhiều kết quả cao tại hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình tham gia hội thao, đoàn Gia Lai đã chấp hành nghiêm các quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao và thi đấu tự tin ở đầy đủ các nội dung. Kết quả, Đoàn Gia Lai đạt giải khuyến khích toàn đoàn; giải ba nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày cùng 6 giải khuyến khích ở các nội dung chuyên môn.

Đáng chú ý, nhiều cá nhân đã đạt được thành tích nổi bật như: học sinh Nguyễn Quỳnh Như (Trường THCS & THPT Y Đôn) đạt giải khuyến khích toàn năng và giải khuyến khích ném lựu đạn; Huỳnh Gia Nhật (Trường THPT số 1 Nguyễn Du) đạt giải ba nội dung tháo lắp súng AK; Ksor Rosso (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai) đạt giải khuyến khích nội dung vận động trong chiến đấu.

Kết quả đạt được cho thấy công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Hội thao cũng là dịp quan trọng để ngành Giáo dục tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường trong thời gian tới.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Chính trị

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

