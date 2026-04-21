Gia Lai đạt kết quả cao tại hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

(GLO)- Tham gia hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Đoàn Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, kỷ luật và đạt nhiều thành tích nổi bật, khẳng định chất lượng huấn luyện và bản lĩnh của học sinh trong tỉnh.

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 19-4 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thao quy tụ hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh đến từ 33 tỉnh, thành.

Sau 5 ngày thi đấu với các nội dung thi như hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, kỹ thuật băng bó vết thương, tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày, bắn đạn thật súng tiểu liên AK… các đoàn tham gia được đánh giá cao về tinh thần thi đấu nghiêm túc, kỷ luật và quyết tâm.

Các đoàn tham gia hội thao nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Trước khi tham gia hội thao, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch, tuyển chọn đội tuyển gồm 24 học sinh cùng 6 cán bộ, huấn luyện viên.

Công tác huấn luyện được triển khai trong 24 ngày, chia thành 4 giai đoạn, bám sát điều lệ hội thao; đặc biệt, nội dung bắn đạn thật được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn Gia Lai giành nhiều kết quả cao tại hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình tham gia hội thao, đoàn Gia Lai đã chấp hành nghiêm các quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao và thi đấu tự tin ở đầy đủ các nội dung. Kết quả, Đoàn Gia Lai đạt giải khuyến khích toàn đoàn; giải ba nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày cùng 6 giải khuyến khích ở các nội dung chuyên môn.

Đáng chú ý, nhiều cá nhân đã đạt được thành tích nổi bật như: học sinh Nguyễn Quỳnh Như (Trường THCS & THPT Y Đôn) đạt giải khuyến khích toàn năng và giải khuyến khích ném lựu đạn; Huỳnh Gia Nhật (Trường THPT số 1 Nguyễn Du) đạt giải ba nội dung tháo lắp súng AK; Ksor Rosso (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai) đạt giải khuyến khích nội dung vận động trong chiến đấu.

Kết quả đạt được cho thấy công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Hội thao cũng là dịp quan trọng để ngành Giáo dục tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường trong thời gian tới.