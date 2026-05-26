(GLO)- Ngày 26-5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho khung diễn tập xã Tuy Phước, làm cơ sở để địa phương triển khai công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.

Trong thời gian 1 ngày, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tập huấn, bồi dưỡng cho khung diễn tập xã Tuy Phước 3 chuyên đề, gồm: những vấn đề chung về diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ; hoạt động khối chính quyền trong chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ; hoạt động của cấp ủy, HĐND trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cũng tập huấn cho Ban Chỉ huy quân sự xã Tuy Phước một số nội dung cơ bản khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Đồng thời, tập huấn cho Công an xã về hoạt động của lực lượng Công an xã trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến trong khu vực phòng thủ; hướng dẫn chuẩn bị nội dung xử trí tình huống A2; thực binh A2.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh - phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh - yêu cầu khung diễn tập xã Tuy Phước tham gia tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc nội dung trên từng cương vị vai tập.

Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp, liên hệ với các thành viên trong Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh để chuẩn bị tốt nội dung diễn tập, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện của khung tập có chất lượng. Soát xét những công việc đã làm được và chưa làm để tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, diễn tập đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.