Khắc ghi lời Bác dạy, đoàn kết để phát triển

(GLO)- Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

Ơn Đảng, ơn Bác Hồ

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai không ngừng dõi theo từng bước phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong cả nước.

Ông Ksor Phước phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Cuối tháng 4-2026, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946 - 2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự tọa đàm, ông Ksor Phước chia sẻ ghi nhận từ nhiều chuyến đi thực tế trong gần 10 năm - từ khi nghỉ hưu đến nay.

“Riêng ở Gia Lai và Kon Tum (cũ), tôi đã không ít lần đến thăm lại nhiều làng đồng bào các dân tộc Jrai, Bana, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Brâu…, trong đó có các xã vùng căn cứ cách mạng và 7 xã biên giới. Hầu hết những nơi tôi đến đều có đường ô tô; tất cả các làng đều có điện thắp sáng và mạng internet. Nhưng mừng nhất là hầu hết bà con đã thay đổi rõ rệt về tư duy, tập quán lao động sản xuất theo hướng làm kinh tế hàng hóa trong trồng trọt và chăn nuôi…” - ông Ksor Phước bày tỏ.

Cũng theo ông Ksor Phước, tại những nơi này, đồng bào dân tộc thiểu số đã được giải quyết căn cơ về nhà ở và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên lĩnh vực văn hóa, người dân đã biết gắn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình với phát triển du lịch sinh thái; giáo dục trong các vùng dân tộc thiểu số được chú trọng…

Ông nhận định: “Từ năm 1976 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chăm lo của Nhà nước cùng nội lực phấn đấu vươn lên của chính các dân tộc thiểu số Việt Nam, đời sống bà con đã và đang tiến bộ toàn diện không ngừng cùng cả nước (…). Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta luôn luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta nói chung và với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng…”.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội xác quyết niềm tin: “Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai chúng ta sẽ tăng cường đoàn kết hơn nữa, thực hiện ngày càng tốt hơn những lời dạy mộc mạc, sâu sắc của Bác kính yêu”.

Đoàn kết càng đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - khẳng định: Ngày nay, trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập với diện tích lớn thứ 2 cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 47 dân tộc cùng sinh sống, tinh thần đoàn kết như lời dạy của Bác càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ mới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tinh thần đoàn kết không chỉ là định hướng trong phát triển của tỉnh mà còn lan tỏa sâu rộng trong từng buôn làng, từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ông Rơ Châm Ét - người có uy tín ở làng Bua (xã Ia Pnôn) đã chuyển hóa thành tinh thần vì cộng đồng. “Tôi nghĩ lời Bác dạy ngắn gọn thôi, nhưng sâu sắc lắm. Bác dặn mình phải đoàn kết, phải thương nhau, phải cùng nhau giữ buôn làng bình yên, cùng nhau làm ăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn” - ông nói.

Từ sự vận động, tuyên truyền của ông và những người có uy tín khác, bà con làng Bua chịu khó làm ăn, đời sống khá lên từng ngày. Năm 2010, làng có 125 hộ nghèo thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới; ANTT khu vực biên giới được giữ vững.

ng Rơ Châm Ét (thứ 2 từ trái sang) luôn tự nhắc mình phải vì cái chung, phát huy tinh thần đoàn kết như lời Bác dạy. Ảnh: Ngọc Thu

“Ngày nào nhìn ảnh Bác treo trong nhà, tôi cũng tự nhắc mình phải sống cho đúng, sống ngay thẳng, nghĩ cho cái chung trước. Tôi cũng dặn con cháu như vậy. Học Bác không phải là điều gì xa xôi. Học Bác là sống giản dị, thật thà, thương bà con, thương buôn làng, làm được việc gì tốt cho dân thì cố mà làm” - ông Rơ Châm Ét xúc động chia sẻ.

Với chị Đinh Đjơn (bìa trái), việc treo ảnh Bác tại nhà mình là sự nhắc nhở và tạo động lực để phấn đấu mỗi ngày. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với những người có uy tín, nhiều tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã có những cách làm thiết thực để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác.

Tháng 2-2026, Hội LHPN xã Chư A Thai ra mắt mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” tại thôn Plei Pông, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thành viên tham gia mô hình cũng được tặng ảnh Bác để treo trang trọng tại nhà.

Chị Đinh Đjơn - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Plei Pông - cho hay: “Người lớn nhìn ảnh để học và làm theo gương Bác mỗi ngày, chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình. Trẻ em cũng nhìn ảnh để ghi nhớ 5 điều Bác dạy, cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi”.