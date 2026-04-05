Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bền bỉ học Bác nơi tuyến đầu Ia O

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giữa vùng biên giới xã Ia O (tỉnh Gia Lai) còn nhiều gian khó, nơi hơn 5,3 km đường biên giới trên sông chịu tác động lớn của thời tiết và hệ thống đường mòn dân sinh rộng khắp, những người lính trẻ vẫn lặng lẽ bám trụ, giữ bình yên từng tấc đất quê hương.

Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh giới thiệu với cán bộ, chiến sĩ về cột mốc 25 (3). Ảnh: P.D

Trong đó, Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1995), Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Ia O), để lại nhiều ấn tượng, thể hiện rõ tinh thần học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, bền bỉ trong từng nhiệm vụ.

Nhận công tác tại đơn vị từ tháng 2-2024, Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, bám sát thực tiễn địa bàn để tham mưu chỉ huy tổ chức hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát. “Mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ mà còn là dịp để chúng tôi gần dân, hiểu dân, từ đó công tác tuyên truyền hiệu quả hơn” - Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ.

Ở cương vị đội trưởng khi tuổi đời còn trẻ, công tác trong môi trường có nhiều cán bộ dày dạn kinh nghiệm, Đại úy Khánh chọn cách tiếp cận khiêm tốn, cầu thị. Anh chủ động học hỏi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để tham mưu phù hợp, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Trên cương vị trung đội trưởng huấn luyện (tăng cường) cho Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, anh cùng đơn vị triển khai đồng bộ các nội dung từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến rèn luyện kỹ năng, kỷ luật. Quan điểm xuyên suốt được anh nhấn mạnh là “huấn luyện phải chắc nhưng an toàn là trên hết”. Sự nghiêm túc, trách nhiệm ấy đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đưa kết quả kiểm tra các nội dung năm 2025 của đơn vị đều đạt khá, giỏi, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động hướng về nhân dân khu vực biên giới. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đến các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tiết học biên cương”…, anh và đồng đội đều triển khai bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân.

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - đánh giá: Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những sáng kiến trong công tác huấn luyện của anh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2025, anh được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi, kèm theo kế hoạch định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Chính trị

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

