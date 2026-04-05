Bền bỉ học Bác nơi tuyến đầu Ia O

(GLO)- Giữa vùng biên giới xã Ia O (tỉnh Gia Lai) còn nhiều gian khó, nơi hơn 5,3 km đường biên giới trên sông chịu tác động lớn của thời tiết và hệ thống đường mòn dân sinh rộng khắp, những người lính trẻ vẫn lặng lẽ bám trụ, giữ bình yên từng tấc đất quê hương.

Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh giới thiệu với cán bộ, chiến sĩ về cột mốc 25 (3). Ảnh: P.D

Trong đó, Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1995), Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Ia O), để lại nhiều ấn tượng, thể hiện rõ tinh thần học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, bền bỉ trong từng nhiệm vụ.

Nhận công tác tại đơn vị từ tháng 2-2024, Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, bám sát thực tiễn địa bàn để tham mưu chỉ huy tổ chức hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát. “Mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ mà còn là dịp để chúng tôi gần dân, hiểu dân, từ đó công tác tuyên truyền hiệu quả hơn” - Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ.

Ở cương vị đội trưởng khi tuổi đời còn trẻ, công tác trong môi trường có nhiều cán bộ dày dạn kinh nghiệm, Đại úy Khánh chọn cách tiếp cận khiêm tốn, cầu thị. Anh chủ động học hỏi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để tham mưu phù hợp, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Trên cương vị trung đội trưởng huấn luyện (tăng cường) cho Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, anh cùng đơn vị triển khai đồng bộ các nội dung từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến rèn luyện kỹ năng, kỷ luật. Quan điểm xuyên suốt được anh nhấn mạnh là “huấn luyện phải chắc nhưng an toàn là trên hết”. Sự nghiêm túc, trách nhiệm ấy đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đưa kết quả kiểm tra các nội dung năm 2025 của đơn vị đều đạt khá, giỏi, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động hướng về nhân dân khu vực biên giới. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đến các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tiết học biên cương”…, anh và đồng đội đều triển khai bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân.

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - đánh giá: Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những sáng kiến trong công tác huấn luyện của anh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2025, anh được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh.