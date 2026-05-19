Người Bahnar một lòng yêu kính Bác

(GLO)- Với người Bahnar ở xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai), việc treo ảnh Bác Hồ trong nhà thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời nhắc nhở con cháu sống đoàn kết, chăm lo lao động, giữ gìn nếp sống đẹp.

​Một ngày giữa tháng Năm, trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, ông Đinh Xuyên (SN 1948, ở thôn T2) cùng vợ cẩn thận lau lại khung ảnh Bác Hồ trên bàn thờ, trong khi con cháu quét dọn nhà cửa.

Thắp nén hương thơm lên trang thờ, ông Xuyên cho biết, gia đình đã lập bàn thờ Bác từ nhiều năm nay và đặt ngay giữa phòng khách. Trên trang thờ, ông đặt hoa mai, hoa đào tượng trưng cho hai miền Nam - Bắc, còn ảnh Bác ở vị trí trung tâm như luôn hiện diện trong trái tim của gia đình và mỗi người dân Việt Nam.

Ông Đinh Xuyên (thôn T2) thành kính thắp hương lên bàn thờ Bác. Ảnh: Chương Hiế

“Người Bahnar ai cũng kính trọng Bác Hồ. Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, gia đình lại hái trái cây trên nương rẫy để dâng lên trang thờ Bác. Nhìn ảnh Bác, tôi luôn nhắc con cháu phải sống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn và giữ gìn những điều tốt đẹp của cộng đồng. Với người già như tôi, Bác Hồ luôn gần gũi, như đang dõi theo con cháu mỗi ngày” - ông Xuyên bộc bạch.

Tại căn nhà sàn của già làng Đinh Sinh (SN 1936, ở thôn T2), tấm ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng ở vị trí giữa gian nhà. Khung ảnh Bác luôn được giữ gìn sạch sẽ. Mỗi dịp lễ lớn hay ngày kỷ niệm của đất nước, con cháu trong nhà lại cùng nhau lau dọn trang thờ và kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bác Hồ.

Tấm ảnh Bác Hồ được gia đình già làng Đinh Sinh đặt ở vị trí trang trọng trong căn nhà sàn của mình. Ảnh: Chương Hiếu

Già làng Đinh Sinh chia sẻ: “Ở thôn T2, nhiều gia đình treo ảnh hoặc dành nơi trang trọng trong nhà để đặt ảnh Bác Hồ. Đồng bào quý Bác lắm, xem Bác như người thân luôn ở gần với dân làng. Đặt ảnh Bác trong nhà để con cháu luôn nhớ công lao của Người, biết sống gương mẫu, đoàn kết, cùng nhau chăm lo làm ăn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Thôn T5 hiện có 143 hộ với khoảng 450 nhân khẩu, chủ yếu là người Bana. Theo người dân địa phương, việc treo ảnh hoặc lập nơi đặt ảnh Bác Hồ trong nhà đã được nhiều gia đình duy trì từ hàng chục năm nay. Từ những ngôi nhà sàn cũ đến các căn nhà xây mới, hình ảnh Bác vẫn hiện diện như một phần quen thuộc trong đời sống của bà con.

Nhiều gia đình xem đó là cách để giáo dục con cháu biết trân trọng cuộc sống hôm nay, giữ gìn sự đoàn kết và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhắc đến Bác Hồ, ông Đinh Bá Biên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn T5 - cho biết: Việc treo ảnh hay dành nơi trang trọng để đặt ảnh Bác trong nhà đã trở thành nét đẹp được nhiều gia đình gìn giữ từ lâu. Đó không chỉ là sự kính trọng, biết ơn đối với Bác Hồ mà còn là cách để người lớn nhắc nhở, giáo dục con cháu sống đoàn kết, trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

“Đồng bào ở đây ai cũng kính yêu Bác Hồ. Người lớn luôn dặn con cháu phải biết ơn Đảng, biết ơn Bác vì nhờ có Người mà bà con mới có cuộc sống ổn định. Chúng tôi cũng mong các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ thêm ảnh Bác để bà con treo trong nhà như một cách gìn giữ tình cảm thiêng liêng với Người” - ông Biên đề nghị.

Theo ông Trần Văn Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn: Nhiều năm qua, đông đảo hộ dân ở các thôn T1, T2, T4, T5, T6 vẫn duy trì việc treo ảnh, lập bàn thờ Bác Hồ trong nhà và thắp hương vào các dịp lễ, Tết. Đây không chỉ là nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào mà còn góp phần giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ đó, bà con luôn một lòng tin theo Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh hỗ trợ ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc để trao tặng cho người dân trên địa bàn.

Từ đó, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, bồi đắp tình cảm kính yêu Bác Hồ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và lan tỏa tinh thần đoàn kết, một lòng tin theo Đảng, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - ông Thư cho biết.