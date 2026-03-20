Gia Lai tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(GLO)- Không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp (DN) còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người lao động.

Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thực tế tại Gia Lai cho thấy, khi tổ chức Đảng được thành lập, hoạt động của DN khu vực ngoài nhà nước có chuyển biến tích cực.

Năm 2025, Chi bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai và Chi bộ Công ty CP Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (thuộc Đảng bộ phường Hội Phú) được thành lập.

Bí thư Chi bộ Công ty Trần Anh Tuấn cho hay: Tổ chức Đảng đã trở thành cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo DN nâng cao hiệu quả hoạt động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đảng ủy phường Hội Phú công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Việc phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước được Đảng ủy phường Hội Phú chú trọng triển khai. Đến nay, Đảng bộ phường có 4 tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước với 61 đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Võ Phúc Ánh, khi có tổ chức Đảng, DN tiếp cận kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền cũng thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển.

Từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc đã kết nạp 5 đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước. Kết quả này cho thấy sự chú trọng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: “Đảng ủy phường chú trọng hướng dẫn quy trình, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, phấn đấu.

Số lượng và chất lượng đảng viên mới trong DN ngoài khu vực nhà nước từng bước được nâng lên, góp phần củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở, thúc đẩy DN phát triển bền vững, đúng định hướng”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Với sự chỉ đạo quyết liệt, công tác phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính từ năm 2025 đến nay, các chi bộ DN ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ Khu Kinh tế tỉnh đã kết nạp 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 309 đồng chí.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 166 tổ chức Đảng với 2.249 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước. Riêng trong năm 2025 và quý I-2026, các Đảng bộ trực thuộc đã kết nạp 59 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước, thể hiện sự chủ động, chặt chẽ trong quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, coi trọng chất lượng và tiêu chuẩn chính trị.

Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc hướng dẫn các tổ chức đảng xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với chủ DN, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù hoạt động của DN.

Theo bà Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, các tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển của DN.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN được củng cố, phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cho hay: Tổ chức Đảng trong DN không chỉ là "hạt nhân" lãnh đạo về chính trị mà còn là trung tâm đoàn kết, góp phần định hướng chiến lược phát triển phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi phát huy tốt vai trò, tổ chức Đảng sẽ trở thành điểm tựa tin cậy, gắn kết người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của DN.

Thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong DN, nhất là trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực để chủ DN và người lao động nhận thức rõ lợi ích của việc có tổ chức Đảng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.