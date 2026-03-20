Gia Lai tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(GLO)- Không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp (DN) còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người lao động.

Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thực tế tại Gia Lai cho thấy, khi tổ chức Đảng được thành lập, hoạt động của DN khu vực ngoài nhà nước có chuyển biến tích cực.

Năm 2025, Chi bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai và Chi bộ Công ty CP Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (thuộc Đảng bộ phường Hội Phú) được thành lập.

Bí thư Chi bộ Công ty Trần Anh Tuấn cho hay: Tổ chức Đảng đã trở thành cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo DN nâng cao hiệu quả hoạt động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

tang-cuong-vai-tro-lanh-dao-cua-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep.jpg
Đảng ủy phường Hội Phú công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Việc phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước được Đảng ủy phường Hội Phú chú trọng triển khai. Đến nay, Đảng bộ phường có 4 tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước với 61 đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Võ Phúc Ánh, khi có tổ chức Đảng, DN tiếp cận kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền cũng thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển.

Từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc đã kết nạp 5 đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước. Kết quả này cho thấy sự chú trọng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: “Đảng ủy phường chú trọng hướng dẫn quy trình, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, phấn đấu.

Số lượng và chất lượng đảng viên mới trong DN ngoài khu vực nhà nước từng bước được nâng lên, góp phần củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở, thúc đẩy DN phát triển bền vững, đúng định hướng”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Với sự chỉ đạo quyết liệt, công tác phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính từ năm 2025 đến nay, các chi bộ DN ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ Khu Kinh tế tỉnh đã kết nạp 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 309 đồng chí.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 166 tổ chức Đảng với 2.249 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước. Riêng trong năm 2025 và quý I-2026, các Đảng bộ trực thuộc đã kết nạp 59 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước, thể hiện sự chủ động, chặt chẽ trong quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, coi trọng chất lượng và tiêu chuẩn chính trị.

Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc hướng dẫn các tổ chức đảng xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với chủ DN, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù hoạt động của DN.

Theo bà Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, các tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển của DN.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN được củng cố, phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cho hay: Tổ chức Đảng trong DN không chỉ là "hạt nhân" lãnh đạo về chính trị mà còn là trung tâm đoàn kết, góp phần định hướng chiến lược phát triển phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi phát huy tốt vai trò, tổ chức Đảng sẽ trở thành điểm tựa tin cậy, gắn kết người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của DN.

Thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong DN, nhất là trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực để chủ DN và người lao động nhận thức rõ lợi ích của việc có tổ chức Đảng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Chính trị

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Thời sự - Bình luận

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

null