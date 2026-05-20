Học và làm theo Bác, xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu mạnh

(GLO)- Bằng những cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về ý nghĩa, sức lan tỏa và yêu cầu tiếp tục học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026 tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổ chức ngày 16-5. Ảnh: Bình Dương

* Thưa đồng chí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Gia Lai trong thời gian qua?

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy NGUYỄN HUỲNH HUYỆN. - Phải khẳng định rằng, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều quan trọng là việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với công việc cụ thể, nhiệm vụ cụ thể và kết quả cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của cả hệ thống chính trị. Tư tưởng của Bác về “lấy dân làm gốc”, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm” được cụ thể hóa trong cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng chính quyền phục vụ người dân và DN… Sau hợp nhất, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn hơn, từ rừng đến biển, từ biên giới đến đô thị ven biển. Trong bối cảnh đó, việc học tập và làm theo Bác càng có ý nghĩa quan trọng củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển trong không gian mới.

* Từ thực tiễn 10 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, những mô hình hay, cách làm hiệu quả nào trong học tập và làm theo Bác đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng?

- Việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức trong hệ thống chính trị cụ thể hóa bằng nhiều mô hình gần dân, sát việc, dễ làm theo. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ gắn với quán triệt nhiệm vụ, kể chuyện về Bác, sinh hoạt chuyên đề… Đây là những cách làm có sức giáo dục bền bỉ, giúp việc học Bác trở thành nền nếp trong sinh hoạt chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, nhiều mô hình tuyên truyền trên nền tảng số phát huy hiệu quả như các trang “Hào khí Quang Trung”, “Tây Sơn 24h”, “Tự hào Phù Mỹ”, “Bình yên Quy Nhơn”; Tỉnh đoàn duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tháng một gương người tốt việc tốt”… Qua học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh và Trung ương tuyên dương, khen thưởng. Mỗi mô hình tốt, mỗi điển hình tiên tiến thực sự là một “bài học sống”, tạo sức thuyết phục bằng những việc làm cụ thể, con người thật, kết quả thật trong đời sống.

* Những mô hình, cách làm trong học tập và làm theo Bác đã tác động như thế nào đến phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh?

- Điều dễ nhận thấy nhất là việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Khi việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên thì cán bộ gần dân hơn, trách nhiệm hơn; các phong trào thi đua ở cơ sở cũng đi vào thực chất hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, việc học tập và làm theo Bác góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; thúc đẩy đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Ở lĩnh vực xã hội, việc học và làm theo Bác được thể hiện qua những hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, học sinh khó khăn, người yếu thế; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong xây dựng Đảng và chính quyền, các cấp ủy, chính quyền chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải thiện thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà đã chuyển hóa thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lực lượng quân đội thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì nhân dân phục vụ”, giúp khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường THCSNhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) sau đợt mưa lũ cuối năm 2025. Ảnh: N.H

* Thời gian tới, Gia Lai cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như thế nào để đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, thưa đồng chí?

- Từ nền tảng đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, lấy kết quả phục vụ nhân dân và hiệu quả phát triển KT-XH làm thước đo. Việc học và làm theo Bác phải gắn chặt với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xã, phường cần cụ thể hóa bằng những việc làm theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Các cấp, ngành cần tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đột phá như vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nói cách khác, học tập và làm theo Bác phải được thể hiện trong từng chương trình, kế hoạch, từng công trình, mô hình và từng kết quả cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó tạo sự đồng lòng, chung sức xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!