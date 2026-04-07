Gia Lai chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Năm 2026, Ðảng bộ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu kết nạp 4.000 đảng viên mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó”, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có tính nền tảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho hay: Việc giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Đảng ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thông qua Thông báo số 23-TB/BTCTU ngày 16-1-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là bước đi quan trọng để tạo áp lực và động lực ngay từ đầu năm.

Tỉnh ủy xác định rõ phát triển đảng viên không chỉ nhằm tăng số lượng mà phải đảm bảo chất lượng, gắn với yêu cầu trẻ hóa đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tạo nguồn.

Chủ động từ sớm, gắn trách nhiệm

Tại các địa phương, việc cụ thể hóa chủ trương được triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Đối với Đảng bộ xã Hra, chỉ tiêu kết nạp 21 đảng viên trong năm nay được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là tiêu chí “cứng” đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ Trường THCS Hra (thuộc Đảng bộ xã Hra) tổ chức kết nạp đảng viên mới. Ảnh: ĐVCC

Bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Hra - cho biết: Trên cơ sở kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cụ thể của Đảng ủy xã, các chi bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức đánh giá theo quý. Nhờ đó, trong quý I, địa phương đã kết nạp được 5 đảng viên, đạt gần 24% kế hoạch năm.

“Quan điểm xuyên suốt là phát triển đảng viên phải đi đôi với chất lượng, phải thực chất, lựa chọn được những quần chúng ưu tú, thực sự xứng đáng. Cùng với tạo nguồn, công tác sàng lọc cũng được thực hiện quyết liệt nhằm giữ vững sự trong sạch của đội ngũ” - bà Hà nhấn mạnh.

Trung tâm Chính trị phường Bình Định trao giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: Kim Chi

Còn tại Đảng bộ phường Bình Định, áp lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên càng rõ nét. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu kết nạp 52 đảng viên, tương đương 3% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Thái Văn - Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Bình Định - thông tin: Chỉ trong quý I, Đảng bộ phường đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt gần 35% kế hoạch năm; đồng thời tạo nguồn được 83 quần chúng ưu tú.

“Kinh nghiệm rút ra là phải coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ cốt lõi, gắn với mục tiêu dài hạn của Đảng bộ. Trước đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đề ra chỉ tiêu hằng năm phường phải phát triển ít nhất 52 đảng viên.

Riêng năm 2025, Đảng bộ phường đã phát triển được 66 đảng viên mới, đạt 4% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ” - ông Văn thông tin.

Nắm chắc nguồn, tạo nền tảng bền vững

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, sự biến động về cơ cấu dân cư và lao động là yếu tố tác động trực tiếp.

Ngoài ra, theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang Nguyễn Kế Đấu, ở một số nơi vẫn còn tình trạng cấp ủy cơ sở thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chưa tạo được động lực mạnh mẽ để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Những hạn chế này cho thấy, bên cạnh chỉ tiêu và kế hoạch, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng tạo môi trường, động lực cho quần chúng rèn luyện, trưởng thành.

Đến ngày 25-3, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 638 đảng viên, đạt 0,4% so với tổng số đảng viên đầu năm và đạt 14% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên mới cả về số lượng và chất lượng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, việc thực hiện Thông báo số 23-TB/BTCTU cần được gắn với thực tiễn từng địa phương, bảo đảm sát tình hình, đúng phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng”.

Các tổ chức Đảng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công đảng viên theo dõi, đôn đốc việc tạo nguồn ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên được định hướng mở rộng vào các khu vực còn nhiều dư địa như y tế, giáo dục (trọng tâm là học sinh, sinh viên), khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ, cảnh báo sớm đối với những đơn vị có nguy cơ không đạt chỉ tiêu; phát huy vai trò của cấp ủy viên trong việc bám địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ chi bộ.