Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Diên Hồng lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030) có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện”.

Tại đại hội, các đại biểu đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Từ thực tiễn hoạt động, Hội CCB phường đã đúc kết một số kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng. Ảnh: Bích Hà

Sau khi sáp nhập từ ngày 1-7-2025, phường Diên Hồng (mới) được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị gồm: phường Yên Đỗ, phường Diên Hồng, phường Ia Kring và xã Diên Phú. Toàn phường có 605 hội viên CCB, sinh hoạt tại 32 chi hội.

Phần lớn hội viên từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến, có nhiều đóng góp trong công tác và đời sống xã hội, được người dân tín nhiệm. Các hội viên luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Hội chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường, kiên định lý tưởng cách mạng; đồng thời đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Trong sinh hoạt, các chi hội phát huy dân chủ, khuyến khích hội viên rèn luyện sức khỏe, giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, nêu gương cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, nhiều hội viên tích cực tham gia kể chuyện truyền thống tại các trường học trên địa bàn với hình thức phong phú, góp phần giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước cho học sinh.

Các chi hội duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần, nội dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế địa phương. Chi hội trưởng chủ động bám sát nghị quyết chi bộ và hướng dẫn của Hội CCB phường để tổ chức sinh hoạt ngắn gọn, hiệu quả, tạo không khí thảo luận sôi nổi.

Một kinh nghiệm được Hội rút ra là tăng cường phối hợp với các đoàn thể tại khu dân cư. Việc triển khai các phong trào đạt hiệu quả cao khi có sự chung tay của Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể. Điển hình như mô hình “con đường CCB” tại tổ dân phố 3 với cảnh quan xanh, sạch, đẹp, không lấn chiếm lòng lề đường, được người dân đồng thuận hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Hội còn khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động “về nguồn”, thăm lại chiến trường xưa thông qua các tổ chức như: Hội Phụ nữ, Ban liên lạc kháng chiến, Hội cựu tù chính trị… Nhiều hội viên còn chủ động tổ chức các chuyến đi ý nghĩa, góp phần gắn kết hội viên, giáo dục truyền thống.

Vào dịp lễ, Tết, các chi hội tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, ôn lại truyền thống, qua đó tăng cường tình đoàn kết, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống cách mạng.

Dù là những hoạt động giản dị, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nói không với tệ nạn xã hội.

Từ những kinh nghiệm đó, Hội CCB phường Diên Hồng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống yêu nước và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.