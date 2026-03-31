Trung tâm Chính trị phường Diên Hồng khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên đề năm 2026

ĐỖ HẰNG
(GLO)- Sáng 31-3, Trung tâm Chính trị phường Diên Hồng tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên đề đợt 1 năm 2026 với hai nội dung: “Đảng ta thật là vĩ đại” và “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 81 học viên là cán bộ, công chức đến từ 7 đảng bộ xã, phường gồm: Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, Biển Hồ và Gào. Theo kế hoạch, lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 31-3 đến 3-4; lớp thứ hai từ ngày 7-4 đến 10-4.

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao nhận thức và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời giúp vận dụng linh hoạt, hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

