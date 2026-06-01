Gia Lai: Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ.

Cụ thể, các quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 1-10-2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 20-7-2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi Điều 6 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.

Các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ bị bãi bỏ kể từ ngày 29-5-2026. Ảnh minh họa: N.N

Cùng với đó là Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19-7-2019 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15-4-2022 của UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 1-10-2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021.

Ngoài ra còn có Quyết định số 82/2022/QĐ-UBND ngày 20-12-2022 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19-7-2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

