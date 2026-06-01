Gia Lai: Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ

Cụ thể, các quyết định bị bãi bỏ gồm: Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 1-10-2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 20-7-2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi Điều 6 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.
Cùng với đó là Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19-7-2019 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15-4-2022 của UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 1-10-2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021.
Ngoài ra còn có Quyết định số 82/2022/QĐ-UBND ngày 20-12-2022 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19-7-2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.