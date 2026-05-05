Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Đánh giá này phản ánh ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách hệ thống thể chế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển, hướng tới tăng trưởng ở mức cao hơn gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Theo đó, Moody’s đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang có chuyển biến thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024.

Việc tái cấu trúc thể chế giúp giảm tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; qua đó, hiệu quả trong quy trình phê duyệt dự án và quản lý được cải thiện.

Ngoài ra, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện thông qua thúc đẩy số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn.

Mặt khác, việc nước ta vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 cho thấy các yếu tố cốt lõi của hồ sơ tín nhiệm vẫn được duy trì, trong đó có tiềm năng tăng trưởng, cơ sở xuất khẩu đa dạng và nhu cầu nội địa phục hồi.

Bên cạnh đó, nợ Chính phủ ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ được đảm bảo, góp phần giảm rủi ro ngoại tệ và nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động từ bên ngoài.

Moody’s cũng đánh giá Việt Nam có khả năng ứng phó với các cú sốc từ giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát do yếu tố địa chính trị.

Tuy nhiên, Moody’s cũng lưu ý một số rủi ro, bao gồm những vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các tồn tại về thể chế.