Gia Lai đứng thứ 21/34 tỉnh, thành phố về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(GLO)- Gia Lai được xếp loại xuất sắc, hiện đứng thứ 21/34 tỉnh, thành phố trên cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tỉnh Gia Lai đạt 95,44/100 điểm về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Trong 6 tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Gia Lai có 4 tiêu chí đạt điểm tối đa, gồm: công khai, minh bạch; dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến; mức độ hài lòng. 2 tiêu chí chưa đạt tối đa, còn có thể cải thiện là tiến độ giải quyết và số hóa hồ sơ.

Kết quả này cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của UBND tỉnh, đồng thời phản ánh rõ nét nỗ lực của các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập dẫn đến tình trạng trễ hẹn, quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Ảnh: gialai.gov.vn

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, ở cấp tỉnh, 100% cơ quan xếp loại xuất sắc. Đơn vị có tổng điểm cao nhất là Sở Y tế, đạt 95,81 điểm; tiếp đến là Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 95,67 điểm và Sở Khoa học và Công nghệ đạt 95,31 điểm. Ở cấp xã, 134/135 xã, phường xếp loại xuất sắc, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ sở.

Với các đơn vị cấp xã đạt điểm cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, duy trì chất lượng phục vụ, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Với các đơn vị cấp xã có điểm thấp nhất, cần khẩn trương rà soát nguyên nhân mất điểm, nhất là tình trạng hồ sơ trễ hạn, việc số hóa đầu vào - đầu ra, khai thác dữ liệu dân cư, cập nhật phí, lệ phí và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn và nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận Một cửa.