Gia Lai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Hành chính phục vụ”.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi và các cá nhân có liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Nội dung cuộc thi gồm có 2 phần. Trong đó, phần 1 sẽ thi trắc nghiệm trên phần mềm theo bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác CCHC. Đây là phần thi bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương (tỷ lệ cán bộ, công chức tham gia tối thiểu là 80%).

Phần thi này gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 1 phương án đúng) và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 20 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi là 15 phút.

Phần 2 là thi đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến về CCHC. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 1 video clip không quá 10 phút, có lời bình và đồ họa sinh động; phóng sự để tuyên truyền về sáng kiến CCHC; hoặc bài viết dưới dạng đề tài, giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, đường link tham gia dự thi được tích hợp tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Bài viết, video clip lưu trữ bằng USB gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Thời gian tổ chức phần thi trắc nghiệm dự kiến vào tháng 7-2026; phần thi đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp dự kiến tháng 8-2026.

Về cơ cấu giải thưởng, ở phần thi trắc nghiệm gồm có giải tập thể (khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhiều và đạt kết quả cao tại cuộc thi) với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích; giải cá nhân có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Đối với phần thi mô hình, sáng kiến, giải pháp, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Được biết, những sáng kiến đạt giải sẽ được đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản công nhận và được triển khai nhân rộng mô hình áp dụng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh (Cơ quan Thường trực tham mưu công tác CCHC tỉnh) sẽ đề xuất Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh cộng vào điểm thưởng trong kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2026.