Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Hành chính phục vụ”.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi và các cá nhân có liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

gia-lai-to-chuc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cai-cach-hanh-chinh-trong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-3807.jpg

Nội dung cuộc thi gồm có 2 phần. Trong đó, phần 1 sẽ thi trắc nghiệm trên phần mềm theo bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác CCHC. Đây là phần thi bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương (tỷ lệ cán bộ, công chức tham gia tối thiểu là 80%).

Phần thi này gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 1 phương án đúng) và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 20 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi là 15 phút.

Phần 2 là thi đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến về CCHC. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 1 video clip không quá 10 phút, có lời bình và đồ họa sinh động; phóng sự để tuyên truyền về sáng kiến CCHC; hoặc bài viết dưới dạng đề tài, giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, đường link tham gia dự thi được tích hợp tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Bài viết, video clip lưu trữ bằng USB gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Thời gian tổ chức phần thi trắc nghiệm dự kiến vào tháng 7-2026; phần thi đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp dự kiến tháng 8-2026.

Về cơ cấu giải thưởng, ở phần thi trắc nghiệm gồm có giải tập thể (khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhiều và đạt kết quả cao tại cuộc thi) với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích; giải cá nhân có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Đối với phần thi mô hình, sáng kiến, giải pháp, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Được biết, những sáng kiến đạt giải sẽ được đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản công nhận và được triển khai nhân rộng mô hình áp dụng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh (Cơ quan Thường trực tham mưu công tác CCHC tỉnh) sẽ đề xuất Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh cộng vào điểm thưởng trong kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

Cải cách hành chính

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cải cách hành chính

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Cải cách hành chính

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Thời sự - Bình luận

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

null