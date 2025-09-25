Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ

(GLO)- Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới, sự gắn kết giữa trách nhiệm công vụ và phong trào thi đua, Gia Lai đã và đang khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, vì nhân dân phục vụ.

Từ chỉ đạo đến hành động

Nhiều năm qua, Gia Lai luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao niềm tin của người dân, DN vào bộ máy công quyền. Tỉnh ủy, HĐND, UBND 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể về CCHC, trong đó nhấn mạnh vai trò của phong trào thi đua như một động lực thúc đẩy hành động thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang giám sát công tác vận hành thử khâu giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới hành chính” của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: An Khang

Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa quy trình, minh bạch hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho người dân, DN. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu then chốt. Nhiệm vụ này là cả quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát quy trình xử lý nội bộ, cắt giảm những bước không cần thiết để giảm thời gian giải quyết cho người dân, DN nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế cũng được chú trọng. Công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao môi trường đầu tư và xây dựng nền hành chính hiện đại.

Tỉnh coi trọng việc đưa các tiêu chí CCHC vào hệ thống đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của từng cơ quan, đơn vị. Đây là cách làm nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, sáng tạo trong giải quyết công việc, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo.

Những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả cùng kết quả nổi bật trong công tác CCHC trước ngày 1-7-2025 của 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã trở thành nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực để tỉnh Gia Lai mới bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, đặc biệt là việc năm 2023 và 2024, Bình Định liên tiếp được thuộc nhóm “Xuất sắc” và giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về “Chỉ số phục vụ người dân, DN”, một minh chứng rõ ràng cho nỗ lực trong cải cách.

Người dân được đoàn viên thanh niên hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường. Ảnh: An Khang

Hành chính “phi địa giới”

Kinh nghiệm cho thấy, CCHC không chỉ dừng ở việc sắp xếp tổ chức, mà cốt lõi là dám đổi mới cách làm, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ. Bài học ấy càng được phát huy trong giai đoạn giao thời, trước thời khắc lịch sử sáp nhập 2 tỉnh, mở ra một không gian hành chính mới, rộng lớn và đầy thách thức.

Trước ngày 1-7-2025, chính quyền các cấp ở cả Bình Định và Gia Lai (cũ) đã gánh vác “nhiệm vụ kép”: Vừa phục vụ nhân dân, bảo đảm TTHC được giải quyết thông suốt, đúng quy định, vừa khẩn trương khép lại công việc cuối cùng của mỗi địa phương cũ, chuẩn bị cho bộ máy và nhiệm vụ hành chính mới. Tinh thần trách nhiệm ấy giúp quá trình chuyển giao diễn ra trôi chảy, mạch quản lý không đứt quãng, tạo niềm tin để người dân, DN yên tâm đồng hành cùng chính quyền.

Đặc biệt, những ngày cuối tháng 6-2025, nhiều xã, phường đã vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó, mô hình “phi địa giới hành chính” là bước đi quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức của bộ máy mới. Ngày 28-6, Văn phòng UBND 2 tỉnh cũ đã tham mưu ban hành các quyết định công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, hoàn tất việc công bố danh mục TTHC sau sáp nhập.

Xác định “phi địa giới” là giải pháp phục vụ người dân, DN tốt hơn, đầu tháng 9-2025 UBND tỉnh đã công bố 2.144 TTHC được thực hiện không phụ thuộc địa giới. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại bất kỳ trung tâm cấp tỉnh, cấp xã. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 20-9 với 8 thủ tục; giai đoạn 2 từ ngày 20-10 sẽ áp dụng toàn bộ 2.144 thủ tục.

Gần dân, sát dân

Với tinh thần chủ động, sát dân, chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình hướng dẫn, tiếp nhận TTHC ngoài giờ hành chính. Đây là giải pháp thiết thực cho người già, người khuyết tật, người làm công việc đặc thù không thể đến cơ quan vào ngày thường. “Chúng tôi không chờ dân đến, mà chủ động đến với dân”-ông Trần Thế Nguyên-Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chia sẻ.

Hỗ trợ người dân thực hiện các bước tại KIOS TTHC thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: An Khang

Chỉ trong vài tuần, hơn 570 hồ sơ, chủ yếu trợ cấp hưu trí xã hội, đã được giải quyết đúng hạn. Bà Trần Thị Thâu (80 tuổi, khu phố Gia An) xúc động: “Tôi đi đâu cũng phải nhờ xe lăn, nhờ các cô chú tới tận nơi giúp, tôi mừng lắm!”.

Ở xã Canh Vinh, từ ngày 10-8, Tổ hỗ trợ TTHC tại làng Canh Tiến được thành lập ngay tại nhà Trưởng làng Đinh Văn Tào. Với 4 thành viên, tổ bố trí bảng thủ tục, máy tính, đường truyền internet, máy scan hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Đây là bước đi ý nghĩa đối với một ngôi làng gần như biệt lập trong lòng hồ Núi Một.

Không chỉ vậy, lực lượng CA cũng có nhiều cách làm sáng tạo. PC06 CA tỉnh trực tiếp ra xã đảo Nhơn Châu triển khai cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho người dân và học sinh trên địa bàn. Tại xã vùng sâu Lơ Pang, CA xã tổ chức “Ngày cuối tuần vì dân”, đến tận từng hộ dân hỗ trợ kích hoạt VNeID, giải quyết cư trú, tạo điều kiện để bà con tiếp cận dịch vụ số. Công chức Nguyễn Xuân Thao (UBND xã Bình Khê) đã đến tận nhà giúp cụ ông Đặng Quả (97 tuổi) hoàn tất thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất…

Ngày 13-9, UBND tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử đối với cán bộ “một cửa”. Trong đó, nhấn mạnh chuẩn mực “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Quy tắc cũng nghiêm cấm cán bộ cửa quyền, gây khó dễ, chậm trễ hoặc thờ ơ với người dân. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao đạo đức công vụ, lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm, thân thiện trong toàn bộ hệ thống hành chính.

Đây chỉ là một trong những lát cắt, mô hình CCHC mới trên địa bàn tỉnh với tinh thần “vì dân phục vụ”, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân. Trong bối cảnh sáp nhập, mở rộng không gian hành chính, Gia Lai đã và đang khẳng định quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện. Và hơn hết, phong trào thi đua CCHC đã trở thành động lực, là “ngọn lửa” thôi thúc toàn hệ thống chính trị nỗ lực sáng tạo, hành động vì mục tiêu chung: Phục vụ tốt nhất cho nhân dân.