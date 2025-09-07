Gia Lai ngày mới 7-9: 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

Tin nhanh đầu ngày:
+ Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
+ Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tham mưu tác chiến
+ 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)
+ Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê
+ Vụ xe khách Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê: Tài xế bị đình chỉ công việc, phải tự bỏ tiền túi nộp phạt
Nhịp sống hôm nay:
+ Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang
+ Tặng “Thư viện Bồ câu trắng” cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
+ Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam
Sắc màu Việt: Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô"
Sống khỏe: Những tác dụng đáng ngạc nhiên của một ly nước mía
Thời tiết hôm nay