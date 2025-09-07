Danh mục
Gia Lai ngày mới 7-9: 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1), Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

+ Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tham mưu tác chiến

+ 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

+ Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

+ Vụ xe khách Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê: Tài xế bị đình chỉ công việc, phải tự bỏ tiền túi nộp phạt

09:14

Nhịp sống hôm nay:

+ Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

+ Tặng “Thư viện Bồ câu trắng” cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

+ Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

14:05

Sắc màu Việt: Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô"

16:25

Sống khỏe: Những tác dụng đáng ngạc nhiên của một ly nước mía

18:48

Thời tiết hôm nay

