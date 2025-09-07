Gia Lai ngày mới 7-9: 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, 4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1), Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê...

