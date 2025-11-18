Tin nhanh đầu ngày:
- Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố
- Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri xã Chư Sê
- Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me
- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lũ
- Gần 200 cán bộ y tế trường học Gia Lai tập huấn phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em
- Gia Lai giành 16 tấm huy chương ở Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc
Nhịp sống hôm nay: Nhiều nghĩa cử lan tỏa giữa khó khăn sau bão số 13
Sống khỏe mỗi ngày: Phát hiện thêm lợi ích đáng ngạc nhiên khi uống nước cam hằng ngày
Thời tiết hôm nay:
- Nhiều nơi trên cả nước có mưa; vùng núi rét đậm, khu vực núi cao có thể rét hại
- Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai
- Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Gia Lai