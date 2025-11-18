Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Trước những thông tin trên mạng xã hội lan truyền sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố trong thời gian gần đây, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:26

Tin nhanh đầu ngày:

- Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

- Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri xã Chư Sê

- Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me

- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lũ

- Gần 200 cán bộ y tế trường học Gia Lai tập huấn phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em

- Gia Lai giành 16 tấm huy chương ở Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc

11:45

Nhịp sống hôm nay: Nhiều nghĩa cử lan tỏa giữa khó khăn sau bão số 13

14:48

Sống khỏe mỗi ngày: Phát hiện thêm lợi ích đáng ngạc nhiên khi uống nước cam hằng ngày

16:45

Thời tiết hôm nay:

- Nhiều nơi trên cả nước có mưa; vùng núi rét đậm, khu vực núi cao có thể rét hại

- Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai

- Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Gia Lai

null