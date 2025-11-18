- Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

(GLO)- Trước những thông tin trên mạng xã hội lan truyền sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố trong thời gian gần đây, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.