Đảng ủy phường Thống Nhất triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Chiều 6-1, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đảng bộ phường Thống Nhất hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng, 23 chi bộ trực thuộc với 2.580 đảng viên.

Trong năm 2025, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả. Qua đánh giá, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, Đảng bộ phường đã đăng tải hơn 400 tin, bài trên Fanpage, thu hút trên 1.900 lượt theo dõi, góp phần lan tỏa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

trao-giay-khen-cho-3-to-chuc-co-so-dang-va-5-chi-bo-truc-thuoc-dat-tieu-chuan-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-tieu-bieu-nam-2025.jpg
Trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: N.S

Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Thống Nhất đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2026, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

tang-giay-khen-cho-cac-dang-vien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-tieu-bieu-nam-2025.jpg
Tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; đồng thời, thông qua danh sách khen thưởng 310 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

