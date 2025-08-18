Đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 18-8, Đảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 2.513 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Võ Anh Tuấn-Giám đốc Sở Tư pháp, Phan Quang Thái-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: A.H

Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của 3 phường: Yên Thế, Đống Đa và Thống Nhất (cũ). Toàn Đảng bộ có 40 tổ chức đảng với 2.513 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân.

Kinh tế của phường tiếp tục phát triển, trong đó thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định; nông nghiệp được chú trọng chỉ đạo gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất.

Công tác giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phường đã huy động các nguồn lực, vận động người dân di dời vật kiến trúc và đóng góp tham gia nâng cấp 34,237 km đường giao thông với tổng kinh phí trên 30,3 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: A.H

Với phương châm “Đoàn kết-Sáng tạo-Khát vọng-Vươn lên”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường xác định mục tiêu tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế; xác định cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách tiến tới cân đối thu, chi ngân sách; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.

Đại hội xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,2%; tổng thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng; hơn 90% mô hình cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an ninh trật tự; trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để Đại hội tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, toàn dân và toàn quân.

Cấp ủy cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, theo phương châm “6 rõ”, với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Đồng chí Trần Minh Sơn nhấn mạnh, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết các kiến nghị chính đáng tại cơ sở.

Song song với đó, phường tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư chỉnh trang, mở rộng, xây dựng các công trình giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hệ thống cây xanh đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, phường cần chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng môi trường đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp; giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đồng chí Trần Minh Sơn (hàng trước, thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.