Đảng bộ xã Ia Tul phấn đấu kết nạp đảng viên mới hàng năm tăng 3%

VŨ CHI VŨ CHI
(GLO)- Ngày 13-8, Đảng bộ xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 180 đại biểu, đại diện cho 730 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

gen-h-z6902328183688-9dd64ce8da7bd9d281f89e8162e79fbf.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xã Ia Tul được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã phía Đông sông Ba: Ia Broăi, Ia Tul, Chư Mố và Ia Kđăm với diện tích tự nhiên 58.751,2 ha, dân số 19.606 người, đồng bào dân tộc thiếu số chiếm 98,01%. Đảng bộ xã sau sáp nhập có 32 tổ chức cơ sở Đảng với 730 đảng viên.

gen-h-z6902328190031-9cd956243cf651eee53db7b2de05b6b8.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 4 xã nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách tại địa phương đạt hơn 10,4 tỷ đồng, tăng 46% so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm, đến nay đạt 37,65 triệu đồng/năm.

cac-dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-cac-chi-tieu-nhiem-ky-2025-2030-anh-vu-chi.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Vũ Chi

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã xóa 256 nhà tạm, nhà dột nát, cấp 513 con bò cái sinh sản, 126 con dê cho hộ nghèo, cận nghèo. Hiện toàn xã còn 733 hộ nghèo, chiếm 16,76% và 728 hộ cận nghèo, chiếm 16,64%.

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, đã kết nạp được 106 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2025-2030 xuống còn 3,66%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 87%, trong đó, hộ dân sử dụng nước sạch là 21%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm (so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ) tăng 3% trở lên; Đảng bộ xã xếp loại hàng năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

gen-h-z6902328191507-da950a1ceb7d3c384c2a9068ae9fc056.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Tul nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Ia Tul đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã cần lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ngay sau Đại hội, cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời gian, rõ lộ trình.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cần tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ bình yên cho Nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

gen-h-z6902328200554-0933d0b4ce61c291476ee85b649e6717.jpg
Đồng chí Rah Lan H’Dry được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí. Đồng chí Rah Lan H’Dry được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

