Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đảng bộ xã Chư Prông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Chư Prông và 3 xã: Ia Drang, Ia Phìn và Ia Kly.

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 365,57 tỷ đồng, bình quân đạt 60,93 tỷ đồng/năm.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Rơ Lan Viện

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2024 số hộ nghèo giảm còn 526 hộ, chiếm 6,64% (bình quân mỗi năm giảm 2%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý như phấn đấu hằng năm tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28 triệu USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,45%... Chư Prông cũng hướng tới mục tiêu xây dựng xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Rơ Lan Viện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước sáp nhập, nay là xã Chư Prông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục năng động, sáng tạo; tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đã đề ra để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.