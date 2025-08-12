Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH LINH
RƠ LAN VIỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đảng bộ xã Chư Prông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Chư Prông và 3 xã: Ia Drang, Ia Phìn và Ia Kly.

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 365,57 tỷ đồng, bình quân đạt 60,93 tỷ đồng/năm.

dai-bieu-ve-du-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-dai-hoi.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Rơ Lan Viện

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2024 số hộ nghèo giảm còn 526 hộ, chiếm 6,64% (bình quân mỗi năm giảm 2%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý như phấn đấu hằng năm tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28 triệu USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,45%... Chư Prông cũng hướng tới mục tiêu xây dựng xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tuan-anh-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-chu-prong-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Rơ Lan Viện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước sáp nhập, nay là xã Chư Prông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục năng động, sáng tạo; tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đã đề ra để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

null