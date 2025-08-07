Danh mục
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Nông nghiệp giữ vai trò chủ lực

Sau hợp nhất 2 xã, dù gặp không ít khó khăn trong tổ chức và quản lý, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng thuận cao từ nhân dân, Vĩnh Thịnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy chính trị và đảm bảo các hoạt động KT-XH diễn ra thông suốt, liên tục.

bg1.jpg
Xác định nông nghiệp là trụ cột trong phát triển KT-XH, xã Vĩnh Thịnh sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Ảnh: Long Vũ

Các chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025 của 2 xã trước khi sáp nhập đều đạt kết quả tích cực. Nông nghiệp vẫn là trụ cột chủ lực, bên cạnh đó, nhiều mô hình mới về chăn nuôi, trồng trọt và kinh tế vườn - rừng được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ…

Ông Mai Thắng Bình, Trưởng thôn Vĩnh Hòa, chia sẻ: “Người dân kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, đặc biệt thúc đẩy phát triển nông nghiệp mạnh mẽ hơn. Thôn có 287 hộ dân chủ yếu làm nghề trồng lúa, chăn nuôi heo và gà, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ về kỹ thuật, mở rộng đầu ra, tiếp cận chính sách để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập bền vững”.

Các chỉ tiêu cụ thể của xã
Vĩnh Thịnh giai đoạn 2026 - 2030:

- Tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm tăng 11,6%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Nông - lâm - thủy sản chiếm 26,16%; công nghiệp xây dựng chiếm 56,12%; thương mại - dịch vụ chiếm 17,72%.

- Tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 2,6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 55 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,75%; phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

- Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ…

Dựa vào điều kiện tự nhiên và thế mạnh địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I xác định phát triển đa dạng các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Quy hoạch phát triển kinh tế xã cũng được rà soát, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn.

Trong đó, nông nghiệp vẫn là trụ cột, nhưng phải chuyển mình mạnh mẽ hơn. Xã sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng thông qua ứng dụng công nghệ cao và phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng của xã; thúc đẩy các dự án chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị tổng sản phẩm địa phương.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển kinh tế nông nghiệp song hành với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

them-1-2.jpg
Cây lúa là cây trồng chủ lực trong cơ cấu phát triển của ngành nông nghiệp xã Vĩnh Thịnh trong thời gian đến. Ảnh: Long Vũ

Hướng đến nông thôn mới nâng cao

Ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, cho biết: Xã đặc biệt chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng, khai thác tiềm năng từ các di tích lịch sử như Gộp nước Ló ở làng M2, khu du lịch sinh thái cộng đồng Tà Má - Hà Ri, suối Nước Nóng, hồ Định Bình, cũng như phát huy các làng nghề truyền thống nổi bật như làng dệt thổ cẩm Hà Ri, Thạnh Quang và làng M2.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá trọng yếu. Đó là, rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế tổng thể và vùng dựa trên khai thác hiệu quả tiềm năng từng khu vực. Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt hạ tầng giao thông, thủy lợi, dịch vụ - du lịch, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án du lịch, chăn nuôi công nghệ cao với trọng điểm rõ ràng, phù hợp quy hoạch chung. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế mới.

them-1-3.jpg
Trong phát triển nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ luôn được xã chú trọng. Ảnh: Long Vũ

Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng KHKT, chuyển giao công nghệ và tập huấn nâng cao trình độ cho nông dân cũng như cán bộ quản lý. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, kho lạnh bảo quản sản phẩm… Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Vĩnh Thịnh cũng không ngừng nâng cao công tác an sinh xã hội, cải thiện chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa phong phú. Tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo được xác định là sức mạnh nội lực để Vĩnh Thịnh vươn lên.

“Đại hội lần này quyết định những bước đi quan trọng, đưa xã phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch lại sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực đến cải thiện môi trường đầu tư. Đặc biệt, phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, liên kết các thành phần kinh tế, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đây là nền tảng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh Bùi Tấn Thành khẳng định.

Xác định nông nghiệp là trụ cột trong phát triển KT-XH, xã Vĩnh Thịnh sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng.

null