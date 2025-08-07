Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sró lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Khơi thông “điểm nghẽn” để bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sró (tỉnh Gia Lai) bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm khơi thông những “điểm nghẽn” về hạ tầng, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) không chỉ đặt mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn xác định các giải pháp then chốt để tạo nền tảng bứt phá phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng

Xã Sró được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã SRó và Đak Kơ Ning. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh nhưng Đảng bộ và nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy xã Sró Trần Văn Cửu (bìa trái) trao đổi với Chi ủy Chi bộ làng Sró về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: M.P

Cụ thể, xã Sró đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đáng chú ý, sản lượng lương thực có hạt đạt 102,18%; diện tích gieo trồng hằng năm trên 5.925 ha, đạt 104,88%; tổng đàn gia súc 8.985 con, vượt 106,96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm, đạt 117%.

Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ có xu hướng tăng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% hộ dân có điện lưới quốc gia, sử dụng nước hợp vệ sinh; 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì sĩ số học sinh đạt trên 98%.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, xã huy động được hơn 61 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; phân bổ 54,7 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Xã chú trọng đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xã Sró đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp 70 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 327 đồng chí. Đến nay, 100% chi bộ thôn, làng có chi ủy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 88%.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 29 lượt kiểm tra chi bộ, giám sát 28 lượt, thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm. Các tổ chức đoàn thể phát triển vững mạnh với hơn 3.360 đoàn viên, hội viên đang sinh hoạt tích cực.

Tuy nhiên, xã vẫn còn một số tồn tại, như: Thu nhập bình quân đầu người còn thấp (32 triệu đồng/năm); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt dưới 30%; mới đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Một số chi bộ còn hạn chế trong sinh hoạt, phát triển đảng viên…

Một trong những giải pháp đột phá trọng tâm được Đảng bộ xã Sró xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông. Ảnh: M.P

Tạo đột phá từ hạ tầng, chuyển đổi tư duy sản xuất

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Sró xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH, đi đôi với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đảng bộ phấn đấu xây dựng xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2030. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 48 triệu đồng/năm; tổng đàn gia súc đạt 10.500 con; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,56%; duy trì tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH của địa phương thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Sró, cho biết: Xã sẽ tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi theo hướng thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, có giá trị kinh tế cao.

“Xã sẽ đa dạng hóa các loại hình chăn nuôi, chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại. Khuyến khích thí điểm và nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả, ít dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, tiếp tục vận động người dân liên kết sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, HTX, hình thành chuỗi liên kết giá trị nông sản gắn với tiêu thụ ổn định”, ông Sơn nêu giải pháp.

Trồng và khai thác rừng sản xuất là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của xã Sró. Ảnh: M.P

Bên cạnh đó, xã chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất để nâng độ che phủ rừng lên trên 54,5% vào năm 2030; phát triển sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Một trong những giải pháp đột phá được địa phương xác định là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi. Xã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hệ thống đường dân sinh, nội đồng, thủy lợi, điện sinh hoạt và các thiết chế văn hóa. Đặc biệt, xã sẽ quan tâm thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Đáng chú ý, xã kiến nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng mới cầu Đăk Pơ Kơ và nâng cấp tuyến đường liên xã Kông Chro - Sró, qua đó xóa bỏ “điểm nghẽn”, tạo kết nối thông suốt vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, mở ra không gian phát triển mới.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin cũng sẽ được đầu tư đồng bộ, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, hiệu quả.

Hướng tới phát triển toàn diện và bền vững

Cùng với phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã SRó đặt mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 12/12 thôn, làng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 25%; phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT.

Bí thư Đảng ủy xã Sró Trần Văn Cửu khẳng định: Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu tổng quát cùng 23 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030.

Người dân xã Sró thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: M.P

Ông Đinh Kel, Bí thư Chi bộ làng Sró, chia sẻ: Làng có 116 hộ với 570 nhân khẩu, đa phần sống bằng nghề trồng lúa, mía, mì và trồng rừng sản xuất. Bà con mong muốn xã tiếp tục giúp người dân phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ giống cây trồng có năng suất cao; tạo điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

“Một trong những kỳ vọng lớn của người dân là được hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Đặc biệt, xã cần nâng cấp đường giao thông để tạo thuận tiện cho người dân vận chuyển nông sản, vật tư, phân bón… thoát cảnh bị thương lái ép giá. Từ đó, nông sản có thể đi xa hơn, nâng cao giá trị hàng hóa, cải thiện thu nhập cho người dân”, ông Kel gửi gắm kỳ vọng của người dân.