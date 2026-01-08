Đảng ủy phường Pleiku tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025

Trao giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ phường Pleiku hiện có 20 tổ chức cơ sở đảng, 56 chi bộ trực thuộc với 3.418 đảng viên.

Năm 2025, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần củng cố sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được tăng cường. Ban Công tác 35 phường và hệ thống tin, tuyên truyền từng bước phát huy hiệu quả, trong đó, fanpage Đảng bộ phường Pleiku đã đăng tải gần 325 tin, bài, clip tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương, tỉnh và phường; phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; đồng thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Kết quả đánh giá năm 2025 cho thấy, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 2 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, Đảng bộ kết nạp 14 đảng viên mới; công tác quản lý đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp. Toàn phường triển khai 21 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận và chất lượng phục vụ người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân, phát huy hiệu quả vai trò của đảng viên trong khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, nhất là trong quản lý đảng viên và điều hành công việc của cấp ủy.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phát huy vai trò của Ban Công tác 35 phường và lực lượng nòng cốt ở cơ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2025 thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Trong năm 2026, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025). Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 366 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025). 17 đảng viên được thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.