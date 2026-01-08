Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng ủy phường Pleiku tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-1, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

trao-giay-khen-cho-2-chi-bo-co-so-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2025.jpg
Trao giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ phường Pleiku hiện có 20 tổ chức cơ sở đảng, 56 chi bộ trực thuộc với 3.418 đảng viên.

Năm 2025, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần củng cố sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được tăng cường. Ban Công tác 35 phường và hệ thống tin, tuyên truyền từng bước phát huy hiệu quả, trong đó, fanpage Đảng bộ phường Pleiku đã đăng tải gần 325 tin, bài, clip tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương, tỉnh và phường; phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; đồng thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Kết quả đánh giá năm 2025 cho thấy, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 2 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, Đảng bộ kết nạp 14 đảng viên mới; công tác quản lý đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp. Toàn phường triển khai 21 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận và chất lượng phục vụ người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân, phát huy hiệu quả vai trò của đảng viên trong khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, nhất là trong quản lý đảng viên và điều hành công việc của cấp ủy.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phát huy vai trò của Ban Công tác 35 phường và lực lượng nòng cốt ở cơ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

trao-giay-khen-cho-cac-dang-vien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2025.jpg
Trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2025 thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Trong năm 2026, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng.

trao-giay-khen-cho-cac-dang-vien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-5-nam-lien-2021-2025.jpg
Trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025). Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 366 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025). 17 đảng viên được thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Chính trị

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null