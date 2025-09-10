Danh mục
Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng ủy phường Pleiku gặp mặt 92 cán bộ cơ sở

BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 10-9, Đảng ủy phường Pleiku tổ chức hội nghị gặp mặt 92 cán bộ cơ sở là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố, làng trên địa bàn.

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị: Hoa Lư, Tây Sơn, Hội Thương, Phù Đổng và Trà Đa. Hiện Đảng bộ phường có 75 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.200 đảng viên.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy phường đã thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 141,38 tỷ đồng (174,6% kế hoạch); Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 7.682 hồ sơ, giải quyết 7.063 hồ sơ (đạt 92%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,84%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 559 hồ sơ bảo trợ xã hội được tiếp nhận, 524 hồ sơ đã được giải quyết. Lĩnh vực an ninh trật tự, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo.

bi-thu-dang-uy-phuong-pleiku-nguyen-xuan-phuoc.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Trong công tác xây dựng Đảng, phường đã kết nạp 4 đảng viên mới, trao Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên, cấp đổi thẻ cho gần 3.000 đồng chí (đạt 95%) và kiện toàn một số cấp ủy chi bộ. Các hoạt động chỉnh trang đô thị, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trọng điểm được triển khai thường xuyên.

Hội nghị ghi nhận 17 ý kiến từ cơ sở về cải cách hành chính, chế độ trợ cấp, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế-xã hội, duy tu hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân... Các ý kiến đều sát thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ cơ sở.

gap-go-can-bo-co-so-pleiku.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường biểu dương nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bí thư Đảng ủy phường Pleiku nhấn mạnh: Mỗi cán bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; giữ vững đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng. Đội ngũ cán bộ cơ sở phải là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Pleiku trở thành phường kiểu mẫu, trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới.

