Chủ động, quyết liệt, đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Ngày 18-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng gắn với phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau sáp nhập tổ chức và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026; 15 quy chế phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan; hệ thống quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong tổ chức thực hiện, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã lựa chọn đúng đối tượng, nội dung có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được tăng cường; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, chính xác; bảo đảm đúng quy định, phát huy rõ tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 13 tổ chức đảng và 10 đảng viên là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 794 tổ chức đảng và 29.900 đảng viên; giám sát chuyên đề 477 tổ chức đảng và 2.413 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 84 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 284 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vừa qua.

Các cấp ủy phải cụ thể hóa chỉ đạo này vào chương trình hành động ngay từ đầu năm. Rà soát, cập nhật những nội dung chỉ đạo mới của Tổng Bí thư vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chú trọng vào những khâu yếu, việc khó.

Đồng thời, tập trung chuyển mạnh từ kiểm tra sang giám sát phòng ngừa, cảnh báo từ xa. Giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, các “điểm nóng” về kinh tế, quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư công…

Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Tăng cường cơ chế liên thông thông tin giữa Ủy ban kiểm tra với Thanh tra, Kiểm toán, Nội chính để xử lý các vụ việc khó.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm tra Đảng trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, 2026 là năm tiền đề để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình trọng tâm của từng ngành, tạo đà tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới tư duy của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ tốt công tác bầu cử; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới, bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng nguyên tắc ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát, không để bỏ trống các địa bàn, lĩnh vực.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát, lấy giám sát thường xuyên làm trọng tâm; tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận trụ cột của Trung ương; phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường phối hợp giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát của MTTQ, nhân dân.

Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trước bầu cử.

Ủy ban Kiểm tra cấp trên thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong xem xét, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.