Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Dự và chủ trì hội nghị ở điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, kế thừa những kinh nghiệm và nền tảng đạt được từ các nhiệm kỳ trước, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục có bước tiến mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phương châm công tác, phương pháp làm việc tiếp tục được đổi mới, ngày càng chủ động và hiệu quả hơn, trong đó đã chuyển trọng tâm từ kiểm tra, xử lý sang giám sát thường xuyên ngay từ đầu, với phạm vi mở rộng, xuyên suốt, toàn diện các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 852 tổ chức Đảng, 5.422 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 545 tổ chức Đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức Đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức Đảng, 2.615 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.642 tổ chức Đảng và 73.135 đảng viên, 13.302 cấp ủy viên.

Nhiều nội dung đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát được áp dụng hiệu quả. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên và có bước đột phá trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những điểm “nóng”, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận đặc biệt quan tâm.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dự hội nghị. Ảnh: N.H

Hệ thống cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp được sắp xếp tinh, gọn và bố trí phù hợp, nhất là ở cấp tỉnh, cấp xã; đội ngũ cán bộ kiểm tra được tăng cường, bước đầu thực hiện tốt chủ trương bố trí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không phải là người địa phương.

Riêng trong năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương châm, phương pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong giám sát thường xuyên. Hệ thống cơ quan kiểm tra các cấp được sắp xếp tinh, gọn và bố trí phù hợp. Trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 199 tổ chức Đảng và 5.115 đảng viên...

Tại Gia Lai, trong năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 9 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên.

Tiến hành kiểm tra, giám sát 17 tổ chức Đảng và 11 đảng viên là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng (kết luận 13 tổ chức Đảng và 8 đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên (qua kiểm tra, kết luận 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên), thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm. Ngoài ra, phối hợp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích làm rõ kết quả, những bài học kinh nghiệm, nội dung còn tồn tại trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm triển khai hiệu quả nội dung này trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy bài học rất sâu sắc là càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ, đây là nhân tố quyết định đến mọi thành công của đất nước trong thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ Đảng, phải luôn nhớ lời Bác Hồ đã dặn: “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu.