Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(GLO)- Ngày 11-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với hơn 190.000 đại biểu tham gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Trung ương Đảng có Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: N.H

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước tiến dài, quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương đã đề ra.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, đồng bộ giữa thi hành kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; làm nghiêm từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, rất nghiêm minh và nhân văn.

Nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý, đi sâu làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, sự cấu kết, móc ngoặc, “lợi ích nhóm”; điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; thực hiện nhiều cơ chế mới, mạnh mẽ để thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

Công tác cán bộ để phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt chú trọng; người đứng đầu bị ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ, thực chất hơn; thực hiện quyết liệt chủ trương khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, từ chức, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, từng bước chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, không chỉ "phát hiện, xử lý" mà “kiểm soát từ gốc", từ "đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát”, từ "quản lý truyền thống" sang "quản trị số”, lấy công nghệ, dữ liệu làm công cụ phòng ngừa, giám sát, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những nội dung còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, kiến nghị các nội dung tiếp tục thực hiện nghiêm minh, hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả về công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà Ban Chỉ đạo đã đặt ra, trên cơ sở đó rút ra các điểm cần lưu ý như: Cần kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải xác định nhiệm vụ trọng tâm và phải thực hiện một cách đột phá. Đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên trì, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ sớm, từ xa; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện ngay từ cơ sở, ngay trong các cơ quan hành chính nhà nước; phải xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, thực sự sát dân, gần dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, vừa cấp bách vừa lâu dài.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Chuyển mạnh trọng tâm từ kiểm tra, xử lý sang giám sát thường xuyên. Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm theo quy định của Bộ Chính trị. Tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng nguyên tắc: Ở đâu có quyền lực được thực thi, ở đó phải chịu sự giám sát, kiểm soát.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ vừa qua, tại hội nghị, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc... các hạng cho 33 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc.