Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V (năm 2024-2025) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Sau gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm hợp lệ ở 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Từ đó, 91 tác phẩm tiêu biểu được chọn vào vòng chung khảo.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 44 giải thưởng, gồm: 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

giai-bao-chi-toan-quoc.jpg
Tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (ngoài cùng bên phải) đạt giải C. Ảnh: BTC

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm báo chí dự thi tập trung phản ánh công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tuyên truyền, phản ánh việc thực hành tiết kiệm trong toàn xã hội; phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi lãng phí; biểu dương kết quả công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Nhiều tác phẩm đã khai thác những bất cập, hạn chế trong một số chính sách và quy định hiện hành còn thiếu đồng bộ, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn từ sớm, từ xa những hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm phản ánh vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phóng sự “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân được thai nghén từ năm 2015. Phóng sự phản ánh những bất cập, hạn chế khiến Quyết định 393/TTg ngày 9-6-1997 và Nghị định 67/2014/NĐ-CP không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Phóng sự đi sâu lý giải chuỗi nguyên nhân dẫn đến hai thất bại nối tiếp, đồng thời thể hiện chân thực những nỗi niềm, giọt nước mắt đè nén của những ngư dân cả đời gắn bó với biển.

Không chỉ dừng lại ở phản ánh thực trạng, phóng sự còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc cần nhìn nhận, đánh giá toàn diện các chính sách hỗ trợ ngư dân, để những chương trình mang tầm chiến lược thực sự đi vào cuộc sống, không lặp lại “vết xe đổ trên biển”.

