Báo Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng với đó là các nhà báo lão thành, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX.

Từ gần 2.000 tác phẩm gửi về tham dự, Hội đồng Chung khảo gồm 33 thành viên đã thẩm định và chấm 183 tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo, chọn ra 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải.

Một số tiết mục nghệ thuật ấn tượng tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm dự giải năm nay đã phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2024. Những mảng đề tài nổi bật có thể kể đến là công cuộc tinh gọn bộ máy đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, cải cách thể chế, cải cách thủ tục, sắp xếp đơn vị hành chính; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh...

Các tác phẩm cũng đề cập nhiều vấn đề xã hội “nóng” như những thiệt hại từ siêu bão Yagi và các hoạt động khẩn trương cứu trợ đồng bào, khôi phục sản xuất, nạn phá rừng, khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản, triệt phá hàng lậu, hàng giả… Nhiều tác phẩm viết về những tấm gương người tốt việc tốt với nghĩa cử cao đẹp, có tính thuyết phục, lay động lòng người. Với nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đây là những tác phẩm có sức lan tỏa xã hội cao, thể hiện sâu sắc tính chiến đấu, tính cách mạng, tính khoa học, tính nhân văn…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C và 39 giải khuyến khích. Tham gia Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-năm 2024, loạt bài 5 kỳ “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng-Nguyễn Lê Minh Triều (Báo Gia Lai) đã được trao giải C.

Nhà báo Minh Triều (giữa) đại diện nhóm tác giả Báo Gia Lai nhận giải C tại lễ trao giải. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nội dung tác phẩm phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai trong triển khai nhiều mô hình, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của tổ chức phản động FULRO lưu vong lợi dụng cái gọi là “Tin lành Đê ga” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cómô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” do Công an tỉnh Gia Lai triển khai bước đầu đạt hiệu quả và được Bộ Công an đề nghị nhân rộng trong cả nước.

Để củng cố niềm tin của người dân, đồng thời vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhóm tác giả đã xây dựng loạt bài viết phản ánh sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước nói chung, hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai nói riêng trong việc đưa những người lầm lỗi trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép.

Trong quá trình thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, nhiều đối tượng từng cầm đầu, cốt cán FULRO nay đã quay về sinh hoạt tôn giáo chính thống, trở thành người có uy tín của các thôn, làng. Họ còn chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở vận động những người lầm lỡ trở về với cộng đồng.