Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ những dự án trọng điểm

(GLO)- Với việc đồng loạt tổ chức khánh thành và khởi công 8 dự án trọng điểm trên địa bàn vào sáng 19-8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng đây sẽ là động lực giúp địa phương bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Hoạt động này thuộc chương trình Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước (trong đó khởi công mới 161 dự án và khánh thành 89 dự án) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong đó, tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức khởi công mới 6 dự án và khánh thành 2 dự án giao thông trọng điểm. Đến dự tại những điểm khởi công và khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định: Đây không chỉ là những công trình mang ý nghĩa phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nhân dân Gia Lai trong giai đoạn mới.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Đức Thụy

Niềm vui từ những tuyến giao thông kết nối

Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũ là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh.

Tuyến đường có chiều dài 19,2 km, đi qua địa bàn các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây và An Lương, với tổng mức đầu tư gần 818,6 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Theo ông Phạm Minh Quốc-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Dự án được khởi công từ tháng 5-2022. Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến điều kiện địa chất, thời tiết và nguồn vật liệu thi công.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban đã quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tuyến đường mới hoàn thành, góp phần mở rộng không gian phát triển vùng ven biển.

﻿Ảnh: Thảo Khuy

Tuyến đường đưa vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian, khoảng cách đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt. Đồng thời, mở ra động lực mới để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phù Mỹ và khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Phấn khởi khi tuyến giao thông huyết mạch hoàn thành và đưa vào sử dụng, ông Phạm Văn Tổng (76 tuổi, ở thôn Chánh Thiện, xã An Lương) bày tỏ: “Nay có con đường mới, người dân đi lại thuận tiện hơn nhiều. Hàng hóa, nông sản vận chuyển dễ dàng, việc mua bán cũng thuận lợi, chúng tôi ai nấy đều vui mừng".

Còn ông Trần Quốc Vinh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương-nhìn nhận: “Tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong bối cảnh sáp nhập các xã, thị trấn, việc hình thành tuyến đường đã mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để xã định hướng, quy hoạch hạ tầng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển trong thời gian tới”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sau 3 năm triển khai thi công, Dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của người dân và chính quyền địa phương.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, vùng được an toàn hơn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai.

Dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

﻿Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Ngan-Trưởng thôn Phú Hiệp, xã Bình Phú-chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu khởi công, gần 500 hộ dân trong thôn Phú Hiệp đều đồng thuận cao. Đặc biệt, 260 hộ dân có diện tích đất sản xuất, hoa màu… thuộc khu vực Dự án đã chủ động giải phóng mặt bằng, nhanh chóng bàn giao đất cho chủ đầu tư. Bà con tin tưởng và kỳ vọng, con đường không chỉ kết nối giao thông thuận lợi mà còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản liên tỉnh, liên vùng”.

Cùng chung niềm vui, bà Bùi Thị Phước (70 tuổi, ở xã Tây Sơn) bày tỏ: “Ngày trước, bà con đi lại trên đường cũ nhỏ hẹp, xe cộ đông đúc nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nay Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường tránh mới rộng rãi, thông thoáng, giúp việc đi lại thuận lợi và an toàn. Người dân chúng tôi mừng lắm, vì tuyến đường chắc chắn cũng sẽ mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế cho cả vùng”.

Bà con tin tưởng và kỳ vọng, con đường không chỉ kết nối giao thông thuận lợi mà còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản liên tỉnh, liên vùng. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thông tin: Những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã từng bước hoàn thiện, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong là dự án then chốt, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong góp phần tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông-Tây đến các tỉnh khu vực Tây Nguyên và ngược lại. Ảnh: Huỳnh Vỹ

"Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn. Qua đó, cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khi được tham gia đóng góp một phần cho sự kiện trọng đại của đất nước”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định.

Niềm tin, kỳ vọng và khát vọng vươn lên

Trong số 161 dự án trọng điểm của cả nước đồng loạt khởi công dịp này, Gia Lai vinh dự có 6 dự án, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ; Dự án Khu sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung (VinaNutrifood Bình Định) và 3 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hiệp, Cát Hanh.

Các dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp sau khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại-dịch vụ, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tuy nhiên, với quy mô hiện tại, Cảng đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức hội nghị, sự kiện, lễ, Tết. Đáng chú ý, hệ thống đường băng hiện tại do khai thác với thời gian quá lâu đã bắt đầu xuống cấp.

Do đó, để đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.500 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương).

Các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị sẵn sàng thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

﻿Ảnh: Đức Thụy

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Dự án đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Với tầm quan trọng của công trình này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư công trình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây dựng triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ yêu cầu; quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu "tiến độ nhanh-chất lượng tốt-an toàn lao động".

"Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, nhất là đảm bảo về năng lực tài chính, máy móc thiết bị, vật tư thi công, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để triển khai thi công công trình đạt chất lượng và tiến độ đề ra”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.

﻿Ảnh: Quang Thái

Dự và nhấn nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Với quy mô gần 437 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, Khu công nghiệp Phù Mỹ không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Song song với Khu Công nghiệp Phù Mỹ, tỉnh đang triển khai Dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn. Khi hoàn thành, Cảng sẽ mở ra cơ hội giao thương quốc tế trực tiếp, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, tạo lợi thế vượt trội cho Khu Công nghiệp Phù Mỹ và góp phần hình thành một trung tâm công nghiệp-logistics hiện đại.

Để dự án triển khai thuận lợi, sớm đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế, các sở, ban, ngành và UBND xã Phù Mỹ Đông chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tài chính, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, môi trường. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, quan tâm công tác an sinh xã hội, gắn phát triển dự án với nâng cao đời sống nhân dân. Nhà đầu tư cũng cần sớm xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá chuyên nghiệp để thu hút thêm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ban Quản lý Khu Kinh tế làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, với phương châm "phục vụ tối đa-đồng hành cùng doanh nghiệp".