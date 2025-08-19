Danh mục
Động thổ Cụm công nghiệp Cát Hanh, tổng vốn đầu tư gần 433 tỷ đồng

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 19-8, tại xã Hòa Hội, Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn-Nhơn Hội đã tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Cát Hanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp tới dự và thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh có tổng diện tích 70 ha, nằm tại thôn Tân Hóa Nam, xã Hòa Hội. Mục tiêu chính là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành nghề như chế biến nông lâm sản; sản xuất nội ngoại thất từ gỗ, nhựa, kim loại, vật liệu tái chế; sản xuất hàng may mặc, dệt, nhuộm; sản xuất phụ kiện, linh kiện dệt may, cơ khí chính xác, ô tô; sản xuất bao bì, in ấn công nghiệp; sản xuất viên nén năng lượng, phân bón hữu cơ, phân vi sinh; kinh doanh kho bãi và các ngành công nghiệp khác.

anh-1-toan-canh-le-khoi-cong-xuan-dinh.jpg
Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn-Nhơn Hội thực hiện nghi thức động thổ Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh. Ảnh: Xuân Định

Với tổng vốn đầu tư 432,905 tỷ đồng, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện được lập kế hoạch rõ ràng và sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động tháng 12-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp hiện đại, đồng bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống cho người dân.

Cụm công nghiệp Cát Hanh được động thổ sau thời gian ngắn thực hiện xúc tiến đầu tư là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đó của tỉnh trong thu hút đầu tư.

anh-2-toan-canh-le-khoi-cong-xuan-dinh.jpg
Toàn cảnh lễ khởi công. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự quyết tâm của doanh nghiệp chủ đầu tư, Cụm công nghiệp Cát Hanh sẽ sớm hoàn thành; trở thành điểm sáng trong hoạt động sản xuất công nghiệp; góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2025.

null