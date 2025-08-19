Khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tại thị trường Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Đức Hải

Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định được triển khai xây dựng trên diện tích 10 ha (thuộc thôn 2, xã Tây Sơn), với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 500 tỷ đồng.

Quy mô sản xuất 10.000 tấn thức ăn chăn nuôi; 21.000 tấn hoa quả đóng lon, hòa tan; 2.000 tấn thực phẩm chức năng và 5.000 m³ mỹ phẩm mỗi năm. Các dòng sản phẩm đ­ược sản xuất bằng công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Trong sản xuất, doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 2.500 ha với các loại nông sản có thế mạnh tại địa phương và cây dược liệu, gắn với bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, hợp tác xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.

﻿Ảnh: Đức Hải

Dự án được ứng dụng công nghệ AI trong quản lý nông nghiệp, blockchain truy xuất nguồn gốc, cùng hệ thống xử lý nước thải vi sinh đạt chuẩn loại A và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng sản phẩm cho các thị trường trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh-cho biết: Gia Lai có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp với diện tích đất canh tác hàng năm khoảng 1,4 triệu ha. Hiện tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, giao thông để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu. Ngày 18-8, UBND tỉnh cũng mới tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản Vinanutrifood Bình Định có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, Dự án không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần đưa ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, giải quyết việc làm thường xuyên và thu mua, bao tiêu nông sản cho bà con, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển.

Cùng với chúc mừng thành công bước đầu của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tập trung tối đa nguồn lực, triển khai thi công Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn lao động; tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Đồng chí cũng khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định và các doanh nghiệp của Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định và các doanh nghiệp của Trung Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Dịp này, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định cũng trao tặng 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập trên địa bàn xã Tây Sơn.