Tăng 4.000 đồng/kg, giá heo hơi “nhảy vọt” lên mốc 65.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (16-12), giá heo hơi trong nước lập đỉnh mới sau khi tăng đến 4.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Hiện heo hơi trên cả nước đang được thương lái thu mua trong khoảng 59.000-65.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tăng mạnh nhất được ghi nhận ở miền Trung-Tây Nguyên với mức 1.000-4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại khu vực này lên mốc 62.000-65.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 4.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi đạt mức 65.000 đồng/kg, còn Gia Lai lên 64.000 đồng/kg.

Lần đầu tiên trong năm nay giá heo hơi tăng tới 4.000 đồng/kg, đồng thời cũng lập đỉnh mới 65.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Quảng Trị và Huế tăng 3.000 đồng/kg đưa giá heo hơi lên 64.000 đồng/kg; Hà Tĩnh tăng 2.000 đồng/kg lên 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg đạt mức giá 64.000 đồng/kg; Nghệ An, Đắk Lắk và Khánh Hòa đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Bắc và miền Nam, giá heo hơi hôm nay cùng tăng 1.000-2.000 đồng/kg, đưa mức giá toàn miền Bắc dao động ở mức 62.000-65.000 đồng/kg; còn miền Nam dao động trong khoảng 59.000-63.000 đồng/kg.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay giá heo hơi tăng tới 4.000 đồng/kg, đồng thời cũng lập đỉnh mới 65.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá heo hơi tăng dựng đứng trong vài tuần gần đây phản ánh nguồn cung thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng vì mưa lũ.

Tại miền Nam, nguồn cung dồi dào nên giá chỉ tăng nhẹ theo xu hướng chung của thị trường. Thời gian tới, sự điều tiết cung cầu giữa các khu vực sẽ giúp giá heo hơi sớm ổn định trở lại.