Giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với 61.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Hôm nay (5-12), sau khi tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với mức 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, đỉnh giá heo hơi được ghi nhận tại Thái Nguyên và Hưng Yên, đưa giá lên mức cao nhất khu vực và cả nước là 61.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ có giá heo hơi đạt 60.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tiep-tuc-lap-dinh-moi-voi-61000-dongkg.jpg
Giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với 61.000 đồng/kg trong ngày 5-12. Ảnh: Internet

Thấp hơn 1.000 đồng/kg là giá heo hơi tại Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An, với mức 59.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại thu mua heo hơi với giá dao động từ 56.000-58.000 đồng/kg. Trong đó, thấp nhất là tại Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 56.000 đồng/kg. Riêng tại Gia Lai, giá heo hơi vẫn giữ mức 57.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo ở một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, quá trình tái đàn bị gián đoạn, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ. Đây cũng được cho là nguyên nhân đẩy giá heo lên cao trong dịp cuối năm.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

