(GLO)- Hôm nay (5-12), sau khi tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với mức 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, đỉnh giá heo hơi được ghi nhận tại Thái Nguyên và Hưng Yên, đưa giá lên mức cao nhất khu vực và cả nước là 61.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ có giá heo hơi đạt 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với 61.000 đồng/kg trong ngày 5-12. Ảnh: Internet

Thấp hơn 1.000 đồng/kg là giá heo hơi tại Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An, với mức 59.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại thu mua heo hơi với giá dao động từ 56.000-58.000 đồng/kg. Trong đó, thấp nhất là tại Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 56.000 đồng/kg. Riêng tại Gia Lai, giá heo hơi vẫn giữ mức 57.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo ở một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, quá trình tái đàn bị gián đoạn, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ. Đây cũng được cho là nguyên nhân đẩy giá heo lên cao trong dịp cuối năm.