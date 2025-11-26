Giá heo hơi tăng mạnh tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên

(GLO)- Thị trường heo hơi miền Trung-Tây Nguyên ngày 26-11 ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, đặc biệt tại Đắk Lắk với mức tăng lên đến 3.000 đồng/kg. Hiện giá mua bán tại khu vực này dao động 48.000-52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng mạnh 1.000-3.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Nhã Uyên

Cụ thể, sau khi tăng, giá heo hơi tại tỉnh Đắk Lắk lên mức 52.000 đồng/kg. Với mức tăng 2.000 đồng/kg, heo hơi tại Quảng Ngãi và Gia Lai được điều chỉnh lên lần lượt 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng, giá heo hơi tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ở mức 48.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá heo hơi ổn định. Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục neo ở mức 52.000 đồng/kg, Hà Tĩnh duy trì ở mức 50.000 đồng/kg, Lâm Đồng có giá 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long. Trong đó, mức cao nhất thuộc về Đồng Nai và Tây Ninh với 54.000 đồng/kg.

Hiện thị trường heo hơi miền Nam đang giao dịch trong ngưỡng 51.000-54.000 đồng/kg.

Còn ở miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại 2 địa phương là Hà Nội và Phú Thọ. Sau khi giảm, giá heo hơi tại đây cùng đạt mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên so với hôm qua. Trong đó, mức thấp nhất là 52.000 đồng/kg, cao nhất là 54.000 đồng/kg.