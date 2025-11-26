Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá heo hơi tăng mạnh tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi miền Trung-Tây Nguyên ngày 26-11 ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, đặc biệt tại Đắk Lắk với mức tăng lên đến 3.000 đồng/kg. Hiện giá mua bán tại khu vực này dao động 48.000-52.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tang-manh-tai-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen.jpg
Giá heo hơi tăng mạnh 1.000-3.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Nhã Uyên

Cụ thể, sau khi tăng, giá heo hơi tại tỉnh Đắk Lắk lên mức 52.000 đồng/kg. Với mức tăng 2.000 đồng/kg, heo hơi tại Quảng Ngãi và Gia Lai được điều chỉnh lên lần lượt 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng, giá heo hơi tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ở mức 48.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá heo hơi ổn định. Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục neo ở mức 52.000 đồng/kg, Hà Tĩnh duy trì ở mức 50.000 đồng/kg, Lâm Đồng có giá 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long. Trong đó, mức cao nhất thuộc về Đồng Nai và Tây Ninh với 54.000 đồng/kg.

Hiện thị trường heo hơi miền Nam đang giao dịch trong ngưỡng 51.000-54.000 đồng/kg.

Còn ở miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại 2 địa phương là Hà Nội và Phú Thọ. Sau khi giảm, giá heo hơi tại đây cùng đạt mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên so với hôm qua. Trong đó, mức thấp nhất là 52.000 đồng/kg, cao nhất là 54.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã An Lương khẳng định hiệu quả.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

null